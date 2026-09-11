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Na prvi pogled deluju kao prizori iz sveta naučne fantastike, ali iza njihovih zaobljenih linija i zelenih krovova krije se savremen koncept montažnog stanovanja osmišljen za što bliži odnos sa prirodom. Modularne kuće kompanije Wonderful Structures izrađene su od polimernih modula ojačanih vlaknima, mogu se prilagoditi različitim potrebama i klimatskim uslovima, a njihova kompletna konstrukcija može biti završena za samo tri dana.

Ako ste ikada poželeli da živite u kući nalik onima iz filmova ili jednostavno tražili način da svoj dom snažnije povežete sa prirodnim okruženjem, upravo na toj ideji razvijen je ovaj neobičan sistem montažnih kuća.

Otporne, ekološke i sa "živim" krovom

Prema navodima proizvođača, ove konstrukcije su otporne na vremenske uslove, ne rđaju (ne korodiraju), netoksične su, vatrootporne i ne proizvode štetne emisije. Njihova prepoznatljiva zelena spoljašnja ljuska može se prekriti gotovo svim biljkama srednje veličine, uključujući čak i povrće i voće. Ovaj živi omotač nije tu samo zbog estetike, on istovremeno pruža dodatnu izolaciju koja pomaže da se unutrašnjost održava hladnijom leti, a toplijom tokom zime.

Prilagođavanje od pustinje do snega

Kuće se vrlo lako mogu prilagoditi specifičnim klimatskim područjima. U toplijim podnebljima spoljna ljuska može se obložiti peskom i kamenom kako bi se sprečilo pregrevanje, dok se za hladnije krajeve predviđa sloj zemlje koji zimi može biti prekriven snegom, stvarajući savršenu toplotnu barijeru.

Sam sistem gradnje osmišljen je po strogom modularnom principu. Svaka ploča kuće spaja se šrafovima duž perforiranih krilaca, a zatim se bezbedno pričvršćuje za temelj. Zbog ovakvog dizajna, na konstrukciju se u bilo kom trenutku mogu dodati kompozitni kanali i cevi potrebni za električne instalacije, vodovod ili sisteme mehaničke ventilacije.

Ove neobične montažne kuće do sada su izvezene u više od 25 zemalja širom sveta, među kojima su SAD, UAE (Dubai), Katar, Indija, Španija, Francuska, Italija, Holandija, Australija, Norveška, Češka, Havaji, Filipini, Meksiko, Portoriko, Kolumbija, Kostarika, Panama i Argentina. Kompanija je na internet stranicama Primesite Construction još 2015. godine objavila cene kuća i troškove transporta, što svedoči o tome da se ovaj inovativni koncept već godinama uspešno razvija i nalazi put do kupaca širom planete.

Biznis Kurir/Jutarnji.hr

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