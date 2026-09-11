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Vlada Srbije produžila je rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila. Umesto do 30. septembra, građani, preduzetnici i firme mogu da se prijave do 1. decembra 2026. godine.

Produženje roka objavljeno je u "Službenom glasniku Republike Srbije", ali to ne znači da će novac biti dostupan do tog datuma. Subvencije se dodeljuju po redosledu pristiglih i urednih zahteva, sve dok ima raspoloživih sredstava u budžetu.

Do 5.000 evra za električni automobil

Iznos državne pomoći zavisi od vrste vozila. Za novi električni automobil ili lako teretno vozilo do 3,5 tona subvencija iznosi 5.000 evra.

Za električne motocikle, teške tricikle i četvorocikle država daje 500 evra, dok subvencija za mopede i lake tricikle iznosi 250 evra.

Pravo na subvenciju imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica, a vozilo mora biti novo - odnosno pre podnošenja zahteva ne sme biti korišćeno niti registrovano.

Subvencija može da se iskoristi kao deo učešća za finansijski lizing ili za plaćanje dela kupoprodajne cene vozila.

Ako se automobil kupuje na lizing, korisnik pre isplate subvencije mora da zaključi ugovor sa lizing kućom i uplati najmanje 15 % cene vozila kao učešće.

Kod kupovine sopstvenim sredstvima, subvencija se isplaćuje nakon što kupac dokaže da je platio deo cene koji nije pokriven državnom pomoći.

Prijava preko eUprave

Zahtev se podnosi elektronski Ministarstvu zaštite životne sredine, preko Portala eUprava. Uz zahtev se, u zavisnosti od toga ko je kupac i na koji način nabavlja vozilo, dostavlja potrebna dokumentacija.

Između ostalog, traže se predračun dobavljača, predugovor, potvrda o homologaciji i Certificate of Conformity (CoC), kao i dokumentacija koja potvrđuje da je vozilo novo i da ispunjava uslove iz uredbe.

Nakon odobrenja subvencije, Ministarstvo donosi rešenje koje se dostavlja u elektronsko sanduče na eUpravi. Kupac potom ima osam dana da dostavi dokumentaciju kojom potvrđuje kupovinu vozila ili zaključen finansijski lizing i uplatu učešća.

Za 600 vozila obezbeđeno 3 miliona evra

Prema podacima koje je nedavno iznela ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, ove godine stiglo je oko 1.000 zahteva, što je pet puta više nego prethodne godine.

Do sada je obrađeno oko trećine zahteva, dok je za subvencije trenutno obezbeđeno gotovo 3 miliona evra za 600 vozila.

Zbog velikog interesovanja Ministarstvo pokušava da obezbedi dodatna sredstva.

Ukoliko budžetski novac bude potrošen pre 1. decembra, postupak dodele subvencija biće prekinut i zainteresovani će o tome biti obavešteni na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.