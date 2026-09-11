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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove mere usmerene na poboljšanje životnog standarda građana. Predsednik se sa početkom u 12 časova obratio javnosti u Palati Srbija i zvanično saopštio precizne i konačne iznose novih penzija i plata u javnom sektoru.

Vučić je pre nedelju dana najavio da će upravo danas, 11. septembra, biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija u narednom periodu.

Zvanično povećanje plata i penzija od 1. decembra 2026. Od 1. decembra 2026. godine, plate u celokupnom javnom sektoru biće uvećane za 8%. Svi zaposleni u sistemu socijalne zaštite dobiće najveće povećanje plata, koje će iznositi 12%.

Penzije će od 1. decembra 2026. godine biti uvećane za 7,5%, u skladu sa švajcarskom formulom. Zahvaljujući ovom povećanju, prosečna penzija će u decembru 2026. godine iznositi 520 evra. Za poređenje, prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra, dok danas iznosi 486 evra.

Od završetka fiskalne konsolidacije do danas, penzije su nominalno porasle za 140,4%, dok je njihov realni rast 57,8%.

Cilj ekonomske politike je da do kraja 2027. godine prosečna plata u Srbiji dostigne 1.400 evra. Prosečna neto zarada u decembru 2026. projektovana je na 140.850 dinara, odnosno 1.200 evra.

Projekcija rasta zarada u zdravstvu i socijalnoj zaštiti

Zaposlene u zdravstvenom i socijalnom sektoru u decembru 2026. godine očekuju sledeći iznosi prosečnih primanja u poređenju sa 2012. godinom:

Doktor specijalista: Plata će iznositi 191.272 dinara, odnosno 1.629 evra (u poređenju sa 67.540 dinara, tj. 597 evra iz 2012. godine).





Lekar opšte prakse: Plata će iznositi 152.759 dinara, odnosno 1.301 evro (u poređenju sa 53.931 dinara, tj. 477 evra iz 2012. godine).





Medicinska sestra: Plata će iznositi 103.234 dinara, odnosno 879 evra (u poređenju sa 32.454 dinara, tj. 287 evra iz 2012. godine).





Vaspitači, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, logopedi i srodna zanimanja: Plata će iznositi 125.687 dinara, odnosno 1.071 evro (u poređenju sa 49.422 dinara, tj. 437 evra iz 2012. godine). Minimalna zarada i poresko opterećenje

Od 1. januara 2027. godine, minimalna neto zarada će po prvi put dostići iznos od 600 evra.

Minimalna zarada će u 2027. godini pokrivati 117% minimalne potrošačke korpe, dok je 2012. godine ta pokrivenost iznosila svega 61,5%.

1/18 Vidi galeriju Nove mere države na jednom mestu Foto: Printscreen

Opterećenje na zarade se kontinuirano smanjuje, pa je sa 64% u 2017. godini spušteno na 59,7% u 2026. godini.

Makroekonomski pokazatelji, zaposlenost i štednja

Ekonomski rast: Kumulativna stopa rasta realnog BDP-a od 2018. do 2026. godine iznosi 36,8%, što je skoro tri puta brže od proseka Evropske unije koji iznosi 13%.

Javni dug: U prvom kvartalu 2026. godine, javni dug Srbije iznosi 41,6% BDP-a, što je znatno niže od proseka EU (82,9%) i Evrozone (89,4%).

Zaposlenost i nezaposlenost: Srbija beleži najnižu stopu nezaposlenosti u istoriji od 7,2% u drugom kvartalu 2026. godine (pad sa 26% u 2012. godini). Broj zaposlenih dostigao je 2.355.353 u periodu januar-jul 2026. godine.

Finansijska stabilnost i rezerve: Devizne rezerve su sa 10,9 milijardi evra iz 2012. godine porasle na 30,5 milijardi evra u julu 2026. godine. Devizni kurs je stabilan (117,36 dinara za evro na dan 10.9.2026).

Štednja građana: Dinarska štednja je od 2012. godine porasla za 1282% i danas iznosi 247,1 milijardu dinara. Devizna štednja je u istom periodu porasla za 106% i iznosi 17,1 milijardu evra.

Kreditni rejting: Srbija je danas zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom prema ocenama referentnih agencija: S&P Global (BBB-, stabilni izgledi), Fitch Ratings (BB+, pozitivni izgledi) i Moody's (Ba2, stabilni izgledi).

Jednokratna davanja građanima

Država je u periodu od 2020. do 2026. godine izdvojila ukupno 374 milijarde dinara za programe jednokratne pomoći građanima. Penzioneri su u ovom periodu kumulativno dobili između 870 i 1.000 evra dodatne podrške, u zavisnosti od visine svojih primanja. Tokom 2026. godine, realizovane su ili planirane isplate u iznosima od 20.000 do 35.000 dinara za penzionere, 25.000 dinara za socijalno ugrožene i 6.000 dinara za sve punoletne građane.