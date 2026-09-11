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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti iz Palate Srbija i stavio tačku na nagađanja, saopšteni su konačni iznosi i procenti za koje će biti uvećane plate širom zemlje.

U sklopu novog paketa ekonomskih mera usmerenih na podizanje životnog standarda, predsednik je izneo preciznu računicu koja donosi značajno podebljane koverte za stotine hiljada zaposlenih u javnom sektoru.

1/18 Vidi galeriju Nove mere države na jednom mestu Foto: Printscreen

Minimalna neto zarada biće 600 evra, predsednik Vučić kaže da je to dobra stvar koja pomaže siromašnim ljudima u južnim krajevima zemlje.

- Dakle to je najniža plata u Srbiji od 1. januara. Smanjivali smo opterećenje na zarade, došli smo na 59,7, i država je preuzimala veći teret u odnosu na poslodavce koji je trebalo da isplaćuju veću zaradu. Ta minimalna zarada je mač sa dve oštrice, pošto će neki napuštati zemlju, ali ćete time zaštititi sve radnike, i onog u lokalnoj prodavnici, svakoga. Uvek vagamo i merimo, i mislim da smo doneli dobre odluke - rekao je on.

Prosečna zarada u Srbiji u decembru će iznositi 1.200 evra

Neto zarade su skočile na 1,200 evra, kaže predsednik, i dodaje da su sada tolike plate u Rumuniji koja je članica EU. Od 1. decembra 2026. godine, plate u celokupnom javnom sektoru biće uvećane za 8%. Svi zaposleni u sistemu socijalne zaštite dobiće najveće povećanje plata, koje će iznositi 12%.

- 1.200 evra će biti prosečna neto zarada na kraju ove godine, ne sledeće godine, za celu teritoriju Srbije. Sećam se svojevremeno je šef poslaničkog kluba DS meni rekao: Ako uspete da stignete, ako dođete do prosečne plate od 500 evra, ja ću javno da čestitam. Evo stižemo do prosečne plate od 1.200 evra. I kada kažu zato stopa inflacije, zato sam rekao da su prosečne plate skočile za 72 odsto, to je sa uračunatom inflacijom, to je realni skok zarada - rekao je Vučić.

Foto: Pink

Predsednik kaže da je velika vest, najvažnija, da povećanje plata ide od 1. decembra, ne od 1. januara.

- Gledaćemo da to bude pre Badnjeg dana i Božića za pravoslavce. Znamo koliko se ljudi istroše u decembru. Uvećanje je od 8 odsto, a za zaposlene u centrima za socijalni rad, gerontološkim kućama, domovima za stare, njih je oko 15.000, oni će dobiti povećanje od 12 odsto. To je 50 odsto veće povećanje u odnosu na sve druge. Ti ljudi rade izuzetno težak posao, već smo ih zaboravljali u prethodnim godinama - naglasio je Vučić.

Kaže da će u najgorem slučaju inflacija biti tri odsto, i dodaje da je ta razlika između povećanja i inflacije realna razlika i realno povećanje.

- U sektoru zdravstva sa 597 na 1.629 evra, medicinske sestre sa 297 na 879 evra. I dalje gubimo medicinske sestre, i zato ćemo tu u narednom periodu morati dodatno da radimo, i da poboljšamo njihova primanja. Vaspitač sa 437 evra na 1.071 evro - rekao je on.