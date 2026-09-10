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Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov potpisala je danas ugovore sa predstavnicima 19 lokalnih samouprava kojima su, na osnovu javnog konkursa, dodeljena sredstva za realizaciju projekata ozelenjavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, kao i očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini.

Foto: Bojan Velovan

Ministarka je naglasila da će sredstva biti usmerena na projekte sadnje autohtonih vrsta drveća i podizanja vetrozaštitnih pojaseva, uređenja i ozelenjavanja javnih površina i parkova, kao i čišćenja i ozelenjavanja prostora koji su bili ugroženi nelegalnim deponijama.

Foto: Bojan Velovan

„Očuvanje prirode i zaštita naših prirodnih resursa zahtevaju konkretne projekte i partnerstvo svih koji mogu da doprinesu njihovom očuvanju i unapređenju. Zato nam je važno da podržimo lokalne samouprave koje najbolje prepoznaju potrebe svojih sredina i koje kroz ove projekte mogu da naprave vidljive promene. Za projekte ozelenjavanja izdvojili smo 31,4 miliona dinara, dok je za projekte očuvanja i zaštite zemljišta opredeljeno 59,3 miliona dinara. Na ovaj način doprinosimo očuvanju predeonog diverziteta, zaštiti zemljišta kao prirodnog resursa i unapređenju kvaliteta životne sredine, stvarajući više uređenih i zelenih površina koje doprinose kvalitetnijem okruženju i boljim uslovima za život građana“, rekla je Pavkov.

Foto: Bojan Velovan



Sredstva su dobile sledeće lokalne samouprave: Niš, Sremska Mitrovica, Kula, Zaječar, Kuršumlija, Rača, Velika Plana, Inđija, Pirot, Prijepolje, Čajetina, Pančevo, Loznica, Ada, Preševo, Irig, Novi Bečej, Arilje i gradska opština Voždovac.

„Kada ulažemo u zelene površine, sadnju autohtonih vrsta i zaštitu zemljišta, ne ulažemo samo u izgled naših gradova i opština, već u očuvanje prirodnih resursa i kvalitet životnog okruženja. Zajedno nastavljamo da ulažemo u očuvanje prirode, jer svako novo drvo koje zasadimo predstavlja trajno ulaganje u čistiji vazduh, očuvanu životnu sredinu i kvalitetniji život građana“, rekla je Pavkov.

Foto: Bojan Velovan