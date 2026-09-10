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Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević u tehničkom mandatu održali su danas sastanak sa predstavnicima više udruženja poljoprivrednika i uljarske industrije.

Sastanak u Vladi Srbije održan je na inicijativu poljoprivrednih proizvođača, a teme su bile rast troškova proizvodnje, odnos cena repromaterijala i poljoprivrednih proizvoda i izazovi sa kojima se trenutno suočavaju na tržištu suncokreta.

Predstavnici pojedinih uljara naveli su da će već u narednim danima izaći sa konačnim otkupnim cenama suncokreta, za koje je najavljeno da će biti značajno više od trenutne akontne cene koja iznosi oko 40 dinara. Na sastanku je na sveobuhvatan način razmatrano pitanje proizvodnje i otkupa suncokreta i dogovoreno da će dijalog biti nastavljen u narednim danima.

Foto: Slobodan Miljević

Premijer Macut je istakao da razume izazove sa kojima se poljoprivrednici suočavaju, posebno neizvesnost koju donose velike oscilacije cena iz godine u godinu i podvukao da država ne može da diktira tržišne cene, koje zavise od ponude i potražnje, ali da može i mora da koristi raspoložive mehanizme kako bi pomogla da odnos između proizvođača, otkupljivača i prerađivača bude stabilniji i predvidiviji.

Predsednik Vlade je predložio i uspostavljanje stalnog mesta okupljanja i saradnje proizvođača, otkupljivača i prerađivača, uz potencijalno korišćenje postojećih mehanizama Privredne komore Srbije.

Ministar Glamočić je ocenio sastanak kao produktivan, naglasivši da razgovori između proizvođača i prerađivačke industrije nikada nisu jednostavni, jer obe strane imaju svoje interese, dok konačnu cenu određuje tržište.

Prema njegovom mišljenju, ovog puta razgovaralo se na bazi argumenata, dok je poseban značaj sastanku dalo učešće predsednika Vlade.

Foto: Slobodan Miljević

Kako je naveo, iako tema nije laka, nastupilo se timski, zajedno sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine, otvoreno je pitanje sistemskog i dugoročnog rešavanja tog problema i dogovoren nastavak razgovora u istom sastavu.

Ministar je naglasio i da je značajan pomak to što su pojedini predstavnici uljarske industrije najavili da će uskoro objaviti konačne otkupne cene.

Predstavnici udruženja poljoprivrednika na sastanku su zatražili i veću transparentnost u pogledu formiranja otkupnih cena.

Ministar Glamočić je dodao da proizvođači i prerađivači ne mogu jedni bez drugih i da je upravo zato važno da grade partnerski odnos zasnovan na međusobnom razumevanju, poverenju i zajedničkom interesu za stabilnost domaće proizvodnje i tržišta. Ukazao je i na značaj udruživanja proizvođača kako bi imali snažniju pregovaračku poziciju prema otkupljivačima i prerađivačima.