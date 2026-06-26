Slušaj vest

Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije objavio je cene stoke na stočnim pijacama u Srbiji za prethodni period.

Telad 850 do 900 din/kg

Protekle sedmice u klanicama zaječarskog područja zabeležen je pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, pa je dominirao iznos od 900 din/kg. Osim teladi, klaničari sa ovog područja otkupljivali su tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma i krave za klanje SM rase. Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada prodajne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. Obim ponude i tražnje bio je na prošlonedeljnom nivou.

U klanicama na području pirotskog regiona, pored teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, otkupljivali su se i tovni bikovi telesne mase preko 500 kilograma, kao i krave za klanje SM rase. Otkupna cena teladi iznosila je 850 din/kg, tovnih bikova 550 din/kg, a krava za klanje 250 din/kg.

Za prasad od 280 do 400 din/kg

Na pijaci žive stoke u Kraljevu došlo je do pada prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu. Dominirao je iznos od 280 din/kg. Rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma evidentiran je u klanicama na području srednjebanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 180 dinara za kilogram. Obim otkupljenih grla bio je dobar.

Prasići se kreću do 400 dinara Foto: Shutterstock

U klanicama na području podrinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za prasad su plaćali 400 din/kg, a za tovne svinje 180 din/kg.

Pad cene ovaca i rast cene jagnjadi

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi i pada cene ovaca u odnosu na prethodni period. Za jagnjad je protekle sedmice trebalo izdvojiti 500 dinara za kilogram, dok je u kategoriji ovaca dominirao iznos od 170 dinara za kilogram.

Za prodaju je protekle sedmice bilo dovezeno preko 150 jagnjadi i preko 25 ovaca. Identična je bila situacija i u klanicama na području šumadijskog regiona. Otkupne cene jagnjadi i ovaca bile su iste kao na pijaci žive stoke.