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Kompanija Kjurig dr Peper (Keurig Dr Pepper), vlasnik brenda, smanjila je prisustvo limuna u piću kako bi istakla dominantniji ukus limete, reagujući na specifične zahteve mlađe generacije potrošača, prenosi CNN.

Razvoj nove formule trajao je dve godine, a promene će obuhvatiti i varijante "čeri"(Cherry), kao i verzije bez šećera (Zero Sugar).

Istraživanje kompanije pokazalo je da 72 odsto potrošača iz generacija Z i Alfa više voli izraženije citrusne ukuse, gde limeta dominira.

Kompanija takođe menja vizuelni identitet brenda, tako da će ambalaža imati novi izgled i vertikalni logotip.

Tržište vredno 5 milijardi

Tržište gaziranih pića sa ukusom limuna i limete u Sjedinjenih Američkih Država vredi oko pet milijardi dolara.

Vodeću poziciju ubedljivo drži Koka-kolin "sprajt" sa devet odsto učešća, dok "seven ap" zauzima drugo mesto sa 1,2 odsto učešća.

Promena ukusa i vizuelnog identiteta je rizičan potez za brend sa gotovo stogodišnjom istorijom, jer svaka promena prepoznatljivog ukusa može da izazove negativnu reakciju kupaca upozoravaju eksperti.

Direktor marketinga kompanije Kjurig dr Peper Dru Panajiotou ipak smatra da je stagnancija najgora opcija za brend, pošto može da vodi do gubitka zamaha i pada prodaje.

Kurir Biznis/B92

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