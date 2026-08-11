Nije klima, a rashlađuje bolje nego što mislite: Ovaj ventilator je postao hit leta i ima veliku prednost
Stubni ventilatori (poznati i kao uspravni ventilatori) poslednjih godina postali su veoma popularni zato što kombinuju moderan dizajn, praktičnost i dobru efikasnost. Ali da li su zaista bolji od klasičnih ventilatora sa lopaticama?
Zašto su stubni ventilatori sve popularniji?
Njihova najveća prednost je spoj funkcionalnosti i kompaktnog dizajna. Zahvaljujući uskom obliku, lako se uklapaju u svaki prostor, čak i u manje stanove, a pritom nude brojne funkcije koje kod običnih ventilatora često nisu dostupne.
Ne zauzimaju mnogo prostora
Za razliku od klasičnih modela sa velikim postoljem i lopaticama, stubni ventilatori mogu da se postave uz zid, između komada nameštaja ili u ugao prostorije. Idealni su za manje dnevne sobe, spavaće sobe i kancelarije.
Ravnomernije raspoređuju vazduh
Većina modela ima funkciju oscilacije, odnosno okretanja levo i desno. Na taj način vazduh se ravnomerno raspoređuje po većem delu prostorije, umesto da duva samo u jednom pravcu.
Tiši su tokom rada
Ako ventilator planirate da koristite noću ili dok radite od kuće, stubni modeli često su prijatnije rešenje. Mnogi rade dovoljno tiho da neće ometati san niti koncentraciju.
Nude više praktičnih funkcija
Savremeni stubni ventilatori retko služe samo za strujanje vazduha i uglavnom dolaze sa brojnim dodatnim opcijama:
- više nivoa brzine
- različitim režimima rada (standardni, prirodni povetarac, noćni režim)
- tajmerom za automatsko isključivanje
- daljinskim upravljačem
- LED ekranom
- upravljanjem putem mobilne aplikacije kod naprednijih modela
Bezbedniji su za porodice sa decom
Pošto nemaju izložene lopatice, predstavljaju bezbedniji izbor u domaćinstvima sa malom decom ili kućnim ljubimcima.
Kada je klasični ventilator ipak bolji?
Ako vam je najvažniji što jači protok vazduha ili rashlađujete veću prostoriju, klasični ventilator i dalje ima prednost. Njegove velike lopatice stvaraju snažniji mlaz vazduha, što se naročito oseća tokom velikih letnjih vrućina.
Kako da izvučete maksimum iz toranjskog ventilatora?
Iako ventilator ne snižava temperaturu vazduha kao klima-uređaj, pravilnom upotrebom može biti znatno efikasniji.
- Postavite ga tako da vazduh može nesmetano da cirkuliše
- Koristite funkciju oscilacije kako bi se svež vazduh ravnomerno rasporedio po prostoriji
- Tokom dana držite prozore zatvorenim i spustite roletne kako biste sprečili ulazak toplote
- Uveče ga postavite pored otvorenog prozora kako bi uvlačio svežiji vazduh spolja
- Redovno čistite otvore za vazduh, jer prašina smanjuje efikasnost rada ventilatora
Biznis Kurir/Zadovoljna.hr