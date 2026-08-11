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Stubni ventilatori (poznati i kao uspravni ventilatori) poslednjih godina postali su veoma popularni zato što kombinuju moderan dizajn, praktičnost i dobru efikasnost. Ali da li su zaista bolji od klasičnih ventilatora sa lopaticama?

Zašto su stubni ventilatori sve popularniji?

Njihova najveća prednost je spoj funkcionalnosti i kompaktnog dizajna. Zahvaljujući uskom obliku, lako se uklapaju u svaki prostor, čak i u manje stanove, a pritom nude brojne funkcije koje kod običnih ventilatora često nisu dostupne.

Ne zauzimaju mnogo prostora

Za razliku od klasičnih modela sa velikim postoljem i lopaticama, stubni ventilatori mogu da se postave uz zid, između komada nameštaja ili u ugao prostorije. Idealni su za manje dnevne sobe, spavaće sobe i kancelarije.

Ravnomernije raspoređuju vazduh

Većina modela ima funkciju oscilacije, odnosno okretanja levo i desno. Na taj način vazduh se ravnomerno raspoređuje po većem delu prostorije, umesto da duva samo u jednom pravcu.

Tiši su tokom rada

Ako ventilator planirate da koristite noću ili dok radite od kuće, stubni modeli često su prijatnije rešenje. Mnogi rade dovoljno tiho da neće ometati san niti koncentraciju.

Nude više praktičnih funkcija

Savremeni stubni ventilatori retko služe samo za strujanje vazduha i uglavnom dolaze sa brojnim dodatnim opcijama:

više nivoa brzine

različitim režimima rada (standardni, prirodni povetarac, noćni režim)

tajmerom za automatsko isključivanje

daljinskim upravljačem

LED ekranom

upravljanjem putem mobilne aplikacije kod naprednijih modela Bezbedniji su za porodice sa decom

Pošto nemaju izložene lopatice, predstavljaju bezbedniji izbor u domaćinstvima sa malom decom ili kućnim ljubimcima.

Kada je klasični ventilator ipak bolji?

Ako vam je najvažniji što jači protok vazduha ili rashlađujete veću prostoriju, klasični ventilator i dalje ima prednost. Njegove velike lopatice stvaraju snažniji mlaz vazduha, što se naročito oseća tokom velikih letnjih vrućina.

Kako da izvučete maksimum iz toranjskog ventilatora?

Iako ventilator ne snižava temperaturu vazduha kao klima-uređaj, pravilnom upotrebom može biti znatno efikasniji.