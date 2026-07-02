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Proizvod dolazi iz zemlje poznate po inovativnim tehnološkim rešenjima, a reč je o jakni opremljenoj ventilatorima na baterije koji omogućavaju cirkulaciju vazduha unutar odeće, čime pomažu da se telo rashladi tokom visokih letnjih temperatura.

"Da li vam je ovih dana vruće? Imamo rešenje za vas! Predstavljamo vam japansku klima-jaknu - jaknu sa ugrađenim ventilatorima na baterije koji cirkulišu vazduh unutar odeće i tako pomažu da se telo rashladi tokom vrelih letnjih meseci. Prva ovakva jakna pojavila se još 2004. godine, a uz redovna unapređenja danas se široko koristi među građevinskim radnicima, zaposlenima u fabrikama, poljoprivrednicima, dostavljačima i svima koji rade na otvorenom tokom toplih i sparnih leta. Ipak, da ne bude zabune, uprkos nazivu ova jakna ne sadrži pravi klima-uređaj niti rashladno sredstvo“, naveli su na Fejsbuku.

Kako funkcioniše klima-jakna?

Iz Ambasade su objasnili da su dva mala električna ventilatora ugrađena u donji deo leđa ili sa bočne strane jakne. Ventilatori uvlače svež vazduh iz okoline u unutrašnjost odeće, gde on kruži oko tela, a zatim izlazi kroz okovratnik i rukave. Na taj način znoj brže isparava, pa se telo prirodno i efikasnije hladi.

Ali to nije sve. Osim klima-jakni, postoje i klima-pantalone, pa oni koji teško podnose letnje vrućine mogu da obuku komplet koji dodatno povećava udobnost tokom boravka na visokim temperaturama.

Tipična klima-jakna (ili klima-pantalone) sastoji se od lagane odeće sa otvorima za ventilatore, dva odvojiva električna ventilatora, punjive litijum-jonske baterije i regulatora sa više nivoa rada ventilatora. U zavisnosti od izabrane brzine rada, baterija može da traje između osam i 24 sata.

1/3 Vidi galeriju Japanci osmislili jedinstveno rešenje za visoke temperature klima-jakne u koje su ugrađeni električni ventilatori na baterije Foto: Shutterstock

Kako ističu iz Ambasade Japana, ove jakne su posebno efikasne u toplim i vlažnim klimatskim uslovima, jer mogu značajno da smanje rizik od toplotnog udara i povećaju udobnost tokom fizičkog rada na otvorenom.