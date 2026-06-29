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Letnje vrućine su u punom jeku, klima-uređaji rade bez prestanka, a računi za struju vrtoglavo rastu. Mnogi misle da je jedini način da ohlade stan pojačavanje klime na maksimum ili zamena "dotrajale" stolarije koja propušta toplotu. Međutim, postoji jedan neverovatno jednostavan trik za koji većina ljudi ne zna, a koji majstori retko sami otkrivaju.

Reč je o takozvanom letnjem i zimskom režimu PVC stolarije.

Ovaj skriveni mehanizam omogućava vam da jednim potezom prilagodite prozore trenutnom godišnjem dobu. Ne samo da ćete time optimizovati temperaturu u stanu, već ćete produžiti vek trajanja samog prozora i uštedeti ozbiljan novac.

Šta je zapravo letnji i zimski režim prozora?

Kada kupite i ugradite PVC prozore, majstori ih u 90% slučajeva ostave u "standardnom" režimu. Iako je taj režim dobar za prelazne periode, on nije idealan za ekstreme, ledene zime i vrela leta.

Foto: Profimedia

Na ivici prozorskog krila, tamo gde se nalazi brava i gde se prozor zabravljuje, nalaze se mali metalni valjci, odnosno šrafovi. Oni služe za podešavanje sile potiska, to jest za to koliko će snažno prozor pritisnuti gumu na štoku kada ga zatvorite. Promenom položaja tog valjka, vi zapravo menjate režim rada prozora.

Zimski režim zahteva da se valjak okreće tako da prozor maksimalno pritisne gumu. Zaptivanje je tada stopostotno, hladan vazduh ne može da uđe, a toplota ne izlazi napolje.

Letnji režim je drugačiji, valjak se otpušta, čime se pritisak na gumu smanjuje. Ovo omogućava neprimetnu mikro-cirkulaciju vazduha i dozvoljava prostoru da diše.

Zašto ne smete držati prozor u zimskom režimu tokom leta?

Osim što letnji režim pomaže u prijatnijoj klimatizaciji prostora, prebacivanje je ključno zbog čuvanja same stolarije.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Kada dođu letnje vrućine, materijali se usled visokih temperatura prirodno šire, posebno PVC i prozorska guma. Ukoliko vaš prozor ostane u zimskom režimu tokom jula i avgusta, ta guma je pod ogromnim pritiskom. Zbog vreline i jakog pritiska, guma se brzo ispošćuje, puca i trajno gubi elastičnost.

Kada dođe sledeća zima, shvatićete da vam prozor "duva" i da morate da plaćate majstora za zamenu kompletnog dihtunga, što je trošak koji ste lako mogli da izbegnete.

Kako da sami prebacite prozor na letnji režim?

Ovaj postupak je jednostavan, traje desetak sekundi i ne zahteva nikakvo iskustvo. Potreban vam je samo jedan alat, najčešće ključ, šrafciger ili u nekim slučajevima obična klešta.

Otvorite prozor i pogledajte bočnu ivicu gde se nalazi brava. Videćete jedan ili više malih metalnih valjaka na kojima je urezana sitna crtica ili tačka. Pravilo je veoma prosto. Ako ta crtica gleda ka unutrašnjosti stana, prozor je trenutno jako stegnut, što znači da je u zimskom režimu. Ako gleda na gore ili dole, u standardnom je položaju.

Vaš cilj je letnji režim. Potrebno je okrenuti valjak tako da ta crtica ili tačkica sada bude okrenuta ka spolja. Kada sada zatvorite prozor, primetićete da se ručica okreće sa znatno manje napora i da krilo mekše naleže na ram.