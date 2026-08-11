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Minimalna cena radnog sata u 2027. godini mogla bi da bude povećana na 405 dinara sa sadašnjih 371 ukoliko se sa ovim predlogom Vlade Srbije slože sindikati i poslodavci.

U tom slučaju od 1. januara 2027. minimalna zarada u Srbiji iznosila bi 70.400 dinara, što je povećanje od 9,2 procenta, saznaje Kurir posle jučerašnjeg sastanka pregovaračkog tima o minimalnoj zaradi.

Međutim, ovim predlogom nisu bili zadovoljni ni sindikati ni poslodavci. U sindikatu kažu da je povećanje ispod očekivanog, dok u Uniji poslodavaca Srbije ističu da je ovo povećanje previše.

Sindikat: Nema boljitka

Kako je za Biznis Kurir objasnio Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, ponuđeni rast od 9,2 odsto minimalne zarade neće doneti radnicima u Srbiji neki veći boljitak.

- Mi smo tražili da povećanje minimalnih zarada bude dvocifreno i bliže prošlogodišnjem rastu i iz tog razloga nismo hteli da izađemo sa konkretnom cifrom. Cilj naših pregovora je da vidimo šta su mogućnosti Vlade. Ponuđena 9,2 posto minimalne zarade i oko devet odsto povećanja prosečne zarade u Srbiji u narednoj godini znači da se odustalo od ranijeg obećanja da će prosečna zarada u 2027. biti 1.400 evra, a minimalac 650 evra. Država ne odustaje od toga da minimalac bude 650 evra, ali to svakako neće biti u idućoj godini, možda u 2028. Mi kao sindikat to nismo prihvatili, ostalo je da se konsultujemo i da u sredu na novom sastanku radne grupe iznesemo naš stav - rekao je Todorović.

BROJKE: 9,2 odsto je predloženo povećanje minimalca

70.400 dinara bi bila minimalna plata u Srbiji od 1. januara ako se prihvati predlog države

9 odsto je predloženi rast prosečnih plata u narednoj godini

Fabrika Foto: Shutterstock

Kako je istakao naš sagovornik, od predstavnika države nije dobio podatak koliko bi mogle da budu uvećane zarade u javnom sektoru u narednoj godini.

- Kad je u pitanju projekcija povećanja zarada u javnom sektoru, tu nismo dobili nikakav odgovor zato što je to i za njih nepoznanica. Ali ako će prosečna zarada u 2027. biti uvećana za devet odsto, a sada su plate nešto više od 1.000 evra, to znači da će prosek plate u Srbiji u narednoj godini biti ispod 1.100 evra - dodao je on.

Poslodavcima povećanje preveliko

Prvim danom pregovora o povećanju minimalne zarade u narednoj godini nisu bili zadovoljni ni u Uniji poslodavaca Srbije, gde smatraju da je ponuđeno povećanje preveliko.

- Smatramo da je povećanje minimalne cene rada od 9,2 odsto izuzetno veliko i da bez dodatnih mera države privreda, a naročito sektor mikropreduzeća, malih i srednjih preduzeća, neće moći da ga iznese, posebno što je u poslednjem periodu bilo jedno vanredno, pa redovno povećanje minimalca. U tom smislu mi smo izneli naša očekivanja u pogledu rasta neoporezivanog dela rasta zarade s obzirom na to da je Ministarstvo finansija isključivo u pogledu toga da će smanjiti poreze i doprinose - rekla je Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije.

Neto i bruto zarada Kako je objasnila Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije, treba naglasiti da cifre kojima se barata kad je u pitanju minimalna zarada u Srbiji nisu konačne. Kad pričamo o minimalcu, mi govorimo o neto zaradi, a nama je mnogo važnije koliko će to da izađe bruto. Zato što je bruto zarada mnogo viša u odnosu na ovaj iznos i koštaće poslodavce mnogo više - naglasila je Ljiljana Pavlović.

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Prema njenim rečima, predloženo povećanje je veće u odnosu na sve parametre koji su gledaju kad se određuje visina minimalne cene rada.

- Povećanje od 9,2 odsto je mnogo više od očekivane inflacije i rasta bruto domaćeg proizvoda u 2027. godini. U tom smislu smatramo da je neophodno da država interveniše. Ovde se ne radi o poslodavcima koji posluju uspešno u Beogradu sa velikim prometom, već o onim poslodavcima u manjim, lokalni sredinama, manjim porodičnim firmama koje su na ivici opstanka i za koje povećanje minimalca na 600 evra ne bi bilo dobro bez podrške države - poručila je Pavlovićeva.

Nastavak pregovora o visini minimalne cene rada zakazan je za sredu, 12. avgust 2026.