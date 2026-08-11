Slušaj vest

Kakva je Švedska kao država i da li popularna rečenica iz domaćeg filma "hladno al' standard" zaista opisuje život u ovoj zemlji otkrili su pojedini Srbi - onda kada se tema o ovoj skandinavskoj zemlji otvorila na internetu.

Samu temu pokrenuo je neimenovani momak na Reditu koji je želeo da sazna mane i prednosti ove zemlje. Na svoje pitanje dobio je različite odgovore. Jedni su smatrali da je odlična za život, dok su drugi priznali da se kao i svaka zemlja susreće sa nekim gorućim problemima i da jedva čekaju da iz nje "pobegnu".

- Ćao narode zanima me šta mislite o Švedskoj kao zemlji i da li bi ste živeli u njoj? I ako ima neko ko živi tamo može da kaže svoje mišljenje prednosti/mane i tako to - napisao je neimenovani Srbin.

Odgovori su bili, naravno raznoliki. Dok su jedni bili zadovoljni izborom i svojim životom u ovoj zemlji, drugi su javno priznali zašto su se pokajali svojim odlaskom tamo.

- Ja sam već dve i po godine u Malmeu. Leta su fina, vreme je sasvim prijatno, negde oko 18-24 stepeni u hladu što je po meni savršeno. Zime su duge i jako dosadne. Vazduh je dobar, čist, svež, ali bilo je dana kada je zagađenje bilo ogromno - u danima kada nema vetra. Voda je čista i sveža i generalno sve je jako uredno počevši od trotoara, travnjaka, javnih toaleta... Zemlja ima dosta problema sa neprilagođenim delom stanovništva, konkretno bliski istok i ekipa, ali to delom drže pod kontrolom - napisao je i nastavio:

- Što se tiče troškova - 1.000 evra renta, 1.000 evra u prodavnicama, ostalo zavisi od tebe. Što se tiče socijalizacije, tu sam sa Srbima, Hrvatima, drugim nekim nacijama, i jedva poneki Šveđanin. Ono što me je šokiralo jeste da Šveđani piju kao ludi. Recimo ponedeljak ujutru red ispred diskonta je kao da je petak veče. U smislu diskont nije radio u nedelju, presušile zalihe pa se mora ranom zorom u nabavku - napisao je jedan Srbin koji je po svemu sudeći zadovoljan životom tamo.

Foto: Shutterstock

"Samo da spakujem kofer i odo' iz Švedske"

Ipak, drugi nisu imali neko lepo mišljenje o ovoj zemlji.

- Preselio sam se u Švedsku pre otprilike godinu dana. Osim hladnoće i tmurne zime koja meni smeta tu je i kultura introverzije, zatvorenog društva i konformizma društva (svi izgledaju, oblače se i misle skoro isto) je meni jako jeziva. Svako ko dođe očekuje da se uklopi, ali Šveđani neće po tom pitanju ništa da urade, da pomognu. Uvek ostavljaju utisak da vi nikada nećete biti pravi Šveđani. Stav da je "švedski način" rada najbolji na svetu mi je preko glave. Takođe, toliko su u svojoj zoni udobnosti da to nije normalno. A koliko sam primetio nije kao da imaju neku radnu etiku. Kako su zapravo oni uspeli da budu bogata zemlja? Sve u svemu još uvek sam ovde, ali već tražim posao u drugoj zemlji. Jedva čekam da spakujem kofere, ukrcam se u avion i više se nikada ne vratim - rekao je jedan koji definitivno nije zadovoljan Švedskom.

"Ljudi su teški, zatvoreni i iskompleksirani"

Za njim, javio se još jedan Srbin koji se takođe nije oduševio ovom skandinavskom zemljom.

- Ja posle malo više od par meseci pobegao glavom bez obzira...ljudi teški, nemaju svoje 'ja', sve olako prihvataju. Zatvoreni su, iskompleksirani. Imaju problema sa prekomernom populacijom neintegrisanih migranata. Takođe, žene piju i biju više od muškaraca, je*eno Sunce stalno na istom je*enom mestu, hladno a vetar kroz kosti prolazi... Ima posla, dobar standard i to je to, ostalo sve ogroman minus...ovo je, naravno, samo moje iskustvo i ništa više - napisao je on.