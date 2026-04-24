Švedska spada u jednu od najbogatijih zemalja u Evropi. Poznata je po visokom kvalitetu života, razvijenoj socijalnoj državi i visokim primanjima, svrstavajući se među najrazvijenije zemlje EU. Međutim, zbog energetske krize i ova zemlja je pri orana da povuče drastičan potez i ograniči kupovinu goriva.

Naime, švedska vlada razmatra moguće uvođenje racionalizacije goriva. Iako racionalizacija trenutno nije konkretno planirana, premijer Ulf Kristerson rekao je da moraju biti spremni za svaki slučaj, ali da će konkretne korake pravovremeno najaviti.

Prema rečima šefa vlade, efekti rata na Bliskom istoku na švedsku privredu nedavno su se sve jači od prvobitnih "ograničenih efekata“ sada su postali "značajni“, te postoji rizik od veće inflacije i usporavanja privrednog rasta.

Slovenija prva uvela ograničenja

Zbog krize na Bliskom istoku sve više zemalja u Evropi razmatra nepopularnu meru ograničenja goriva. Kao prva zemlja EU, Slovenija je u aprilu uvela racionalizaciju goriva, čak je u jednom trenutku morala da interveniše vojska i zaštiti benzinske pumpe. Istovremeno, Holandija razmatra uvođenje mesečne karte za javni prevoz od 49 evra po uzoru na nemački model kako bi smanjila potrošnju goriva i upotreba automobila.

Berlin takođe strahuje za snabdevanje gorivom iz rafinerije Švedt u Brandenburgu zbog ruske blokade naftovoda Družba. Evropska unija već je u sredu predstavila krizni plan za snabdevanje avionskim kerozinom.

Prioritet javnom prevozu

Švedska ministarka finansija Elizabet Svanteson nazvala je trenutnu situaciju "najgorom energetskom krizom u veoma, veoma dugom periodu“. Ako rat potraje, racionalizacija goriva mogla bi postati realnost.

- Prvo bismo uputili preporuku za štednju goriva, a zatim bi prioritet dobio javni prevoz - pojasnila je ministarka.