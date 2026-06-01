Slušaj vest

Slovenački poslovni klub organizovao je radni doručak pod nazivom „Energetska stabilnost kompanija: strategije za poslovanje u uslovima tržišne neizvesnosti – iskustva i perspektive kompanija iz Srbije i Slovenije“, koji je održan u hotelu Mona Plaza u Beogradu.

Događaj je okupio predstavnike kompanija, institucija i stručnjake iz oblasti energetike, sa ciljem razmene iskustava i sagledavanja aktuelnih izazova i prilika u oblasti energetske stabilnosti i održivog poslovanja. U fokusu diskusije bili su energetska efikasnost, tržišna neizvesnost, održive strategije poslovanja, kao i značaj regionalne saradnje između Srbije i Slovenije. Posebno zadovoljstvo predstavljalo je obraćanje mr Radoša Popadića, v.d. pomoćnika ministra energetike i rudarstva za sektor elektroenergetike, koji je govorio o prioritetima Republike Srbije u oblasti energetske sigurnosti, razvoja infrastrukture i diversifikacije izvora energije.

Nakon uvodnog obraćanja usledila je panel diskusija na temu „Energetska stabilnost kompanija: strategije za poslovanje u uslovima tržišne neizvesnosti“.

U panelu su učestvovali: • Lazar Krstić, direktor za energetska rešenja, Petrol

• Andreja Pavlović, komercijalni direktor, Resalta

• Đorđe Popović, direktor, Trivera Energy

• Mišo Božić, izvršni direktor, AD Intereuropa-logističke usluge Beograd

• Igor Dodić, advokat, Dodić Law firm

1/4 Vidi galeriju panel diskusije Slovenačkog poslovnog kluba Foto: SPK

Moderator: Mirko Radonjić, glavni i odgovorni urednik EkapijaPanel je moderirao Mirko Radonjić, glavni i odgovorni urednik eKapije, koji je kroz dinamičnu i sadržajnu diskusiju otvorio važna pitanja za poslovnu zajednicu Srbije i Slovenije.

Tokom panela razmatrane su teme od posebnog značaja za kompanije i investitore, uključujući izazove poslovanja u uslovima promena na energetskom tržištu, značaj ulaganja u energetsku efikasnost i održive modele poslovanja, diversifikaciju izvora energije i upravljanje energetskim rizicima, uticaj regulatornog okvira na poslovanje kompanija, kao i perspektive regionalne saradnje i razmenu iskustava između Srbije i Slovenije. Cilj događaja bio je da se kroz razmenu iskustava i stručnih uvida identifikuju održive strategije koje mogu doprineti većoj energetskoj stabilnosti kompanija i dugoročno održivom poslovanju u uslovima tržišne neizvesnosti. Nakon formalnog dela programa, učesnici su nastavili razgovor tokom networkinga, razmenjujući iskustva i otvarajući prostor za unapređenje buduće saradnje. Slovenački poslovni klub zahvaljuje se panelistima, moderatoru i svim učesnicima na kvalitetnoj diskusiji, stručnim uvidima i aktivnom doprinosu ovom događaju.