Energetska stabilnost kompanija u fokusu radnog doručka i panel diskusije Slovenačkog poslovnog kluba
Slovenački poslovni klub organizovao je radni doručak pod nazivom „Energetska stabilnost kompanija: strategije za poslovanje u uslovima tržišne neizvesnosti – iskustva i perspektive kompanija iz Srbije i Slovenije“, koji je održan u hotelu Mona Plaza u Beogradu.
Događaj je okupio predstavnike kompanija, institucija i stručnjake iz oblasti energetike, sa ciljem razmene iskustava i sagledavanja aktuelnih izazova i prilika u oblasti energetske stabilnosti i održivog poslovanja. U fokusu diskusije bili su energetska efikasnost, tržišna neizvesnost, održive strategije poslovanja, kao i značaj regionalne saradnje između Srbije i Slovenije.
Posebno zadovoljstvo predstavljalo je obraćanje mr Radoša Popadića, v.d. pomoćnika ministra energetike i rudarstva za sektor elektroenergetike, koji je govorio o prioritetima Republike Srbije u oblasti energetske sigurnosti, razvoja infrastrukture i diversifikacije izvora energije.
Nakon uvodnog obraćanja usledila je panel diskusija na temu „Energetska stabilnost kompanija: strategije za poslovanje u uslovima tržišne neizvesnosti“.
U panelu su učestvovali:
- • Lazar Krstić, direktor za energetska rešenja, Petrol
- • Andreja Pavlović, komercijalni direktor, Resalta
- • Đorđe Popović, direktor, Trivera Energy
- • Mišo Božić, izvršni direktor, AD Intereuropa-logističke usluge Beograd
- • Igor Dodić, advokat, Dodić Law firm
Moderator: Mirko Radonjić, glavni i odgovorni urednik eKapije, koji je kroz dinamičnu i sadržajnu diskusiju otvorio važna pitanja za poslovnu zajednicu Srbije i Slovenije.
Tokom panela razmatrane su teme od posebnog značaja za kompanije i investitore, uključujući izazove poslovanja u uslovima promena na energetskom tržištu, značaj ulaganja u energetsku efikasnost i održive modele poslovanja, diversifikaciju izvora energije i upravljanje energetskim rizicima, uticaj regulatornog okvira na poslovanje kompanija, kao i perspektive regionalne saradnje i razmenu iskustava između Srbije i Slovenije.
Cilj događaja bio je da se kroz razmenu iskustava i stručnih uvida identifikuju održive strategije koje mogu doprineti većoj energetskoj stabilnosti kompanija i dugoročno održivom poslovanju u uslovima tržišne neizvesnosti.
Nakon formalnog dela programa, učesnici su nastavili razgovor tokom networkinga, razmenjujući iskustva i otvarajući prostor za unapređenje buduće saradnje.
Slovenački poslovni klub zahvaljuje se panelistima, moderatoru i svim učesnicima na kvalitetnoj diskusiji, stručnim uvidima i aktivnom doprinosu ovom događaju.