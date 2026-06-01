U mirnom delu Banatskog Karađorđeva, u opštini Žitište, na prodaju je useljiva kuća koja pored stambenog prostora nudi i odlične mogućnosti za pokretanje ili proširenje biznisa. Nekretnina se nalazi na glavnoj ulici, što dodatno povećava njen potencijal za različite delatnosti i omogućava dobru povezanost sa ostatkom mesta.

Kuća ima 80 kvadrata stambenog prostora, dok se na placu od 19 ari nalaze i pomoćni objekti pogodni za poslovanje. Budući vlasnik na raspolaganju će imati halu odnosno magacin površine 130 kvadrata, kao i lokal od 25 kvadrata, što ovu nekretninu čini zanimljivom kako za porodični život, tako i za preduzetnike koji traže prostor za radionicu, skladište ili manju proizvodnju.

Foto: Printscreen/Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Posebna prednost ove ponude je veliki plac, koji pruža dodatne mogućnosti uređenja i proširenja, bilo da je reč o privatnim ili poslovnim potrebama. Nekretnina je uknjižena 1/1, što kupcima daje dodatnu sigurnost prilikom kupovine.

Cena ove nekretnine iznosi 29.500 evra i nije fiksna, pa postoji mogućnost dogovora sa ozbiljnim kupcima. S obzirom na odnos cene, veličine placa i dodatnih objekata, ovakve ponude se retko pojavljuju na tržištu u ovom delu Banata.