Dok u Beogradu za cifru od 150.000 evra kupci mogu da pronađu samo garsonjere na periferiji tržište nekretnina u Vojvodini ponovo dokazuje da život van prestonice nudi neuporedivo više za isti novac.

U oglasima se pojavila jedinstvena nekretnina koja je odmah privukla pažnju javnosti - raskošna kuća salonskog tipa u naselju Nadalj (opština Srbobran), koja se prodaje za 155.000 evra.

Za novac koji u Beogradu jedva pokriva pedesetak kvadrata na daljoj periferiji poput Borče, Miljakovca ili Ledina, u srcu Vojvodine dobijate pravu porodičnu vilu. Ova salonska kuća prostire se na impresivnih 350 kvadratnih metara stambenog prostora i nalazi se na ogromnom placu od čak 1.345 kvadrata.

Blizu Novog Sada

Dok beogradski investitori u novogradnji papreno naplaćuju svaki kvadrat, često ostavljajući kupce da sami dokupljuju parking mesta i ugrađuju kuhinje, ova kuća udaljena oko 35 kilometara od Novog Sada prodaje se potpuno opremljena. Unutrašnjost je nameštena kvalitetnim, stilskim nameštajem od punog drveta, koji spaja tradicionalni šarm salonskih stanova i savremeni komfor.

Nekretnina poseduje čak 6 soba, 3 kupatila i dodatni toalet, što je prostor o kojem prosečna beogradska porodica u stambenoj zgradi može samo da sanja.

Pored toga, u ovoj kući je grejanje rešeno maksimalno ekonomično putem dve velike kaljeve peći, inverter klima i norveških radijatora.

Ono što u potpunosti pravi razliku u korist ove nekretnine jeste eksterijer.

Pomoćni objekti zu dvorištu

Kupac za 155.000 evra dobija uređeno, prostrano dvorište sa cvećem, prostorom za roštilj i odmor, ali i brojne pomoćne objekte među kojima se izdvaja i veliki vojvođanski čardak sa skladišnim prostorom. Sa druge strane, u Beogradu se u većini kvartova samo garažno mesto danas plaća između 20.000 i 35.000 evra.

Kuća je uknjižena 1/1, odmah je useljiva, a vlasnik je u oglasu naveo da u obzir dolazi i zamena -– ali isključivo za kuću u Veterniku.

S obzirom na to da mesto ima kompletnu infrastrukturu za normalan život - osnovnu školu od 1. do 8. razreda, vrtić, ambulantu, apoteku, poštu i prodavnice - ova ponuda ponovo otvara večito pitanje: Da li se više isplati robovati kvadratima u prestonici ili izabrati luksuzan život bez stresa u prirodi, a nadomak grada?