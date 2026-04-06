Nekretnina ima više spavaćih soba i pomoćnih prostorija, kao i plac od 10 ari koji se može prilagoditi sopstvenim potrebama. Iako cena nije mala, možda bi blizina Beograda mogla da ide prodavcu na ruku, jer uvek ima kupaca koji su u potrazi za nekretninama na periferiji koje imaju okućnicu pogodnu za neki privati biznis.

Prodaje se kuća u naselju Glumčevo Brdo, 360m2 na 20 ari placa, idealna za porodični život ili vikend-odmor. Nekretnina se nalazi na mirnoj lokaciji, okružena zelenilom, sa lepim pogledom i dobrom povezanošću sa gradom - piđe u oglasu koji je objavila Biljana Ranković na portalu Dijaspora.online

U oglasu se dodaje da je vlasništvo nad kućom i placem uredno, kao i da se imanje nalazi pored glavnog puta, 100 metara od osnovne škole.

Kuća od 360 m2 na 20 ari placa na Glumčevom brdu, na periferiji Beograda, nudi se na prodaju po ceni od 148.000 evra. Foto: dijaspora.online

- Kuća se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje sa trpezarijom, više spavaćih soba, dva kupatila, pomoćnih prostorija, garaže i podruma. Plac je prostran i uređen, sa mogućnošću dodatnog uređenja dvorišta, bašte ili parkinga. Objekat je održavan i useljiv odmah (ili uz manja ulaganja – po potrebi prilagoditi) - ističe prodavac Biljana Ranković.

Ne propustiteNekretnineZa kuću od naboja sa zemljanim podom traže 33.000 evra: Pogledajte, pa sami procenite vredi li tih para
NekretnineEvo za koliko se može kupiti kuća u Sutomoru: Kvadrat košta manje od 1.000 evra, a plaža na dohvat ruke
NekretnineProdaju kuću sa pogledom na more, a cena bagatela: Nalazi se u Grčkoj i savršena je za izdavanje
NekretnineEvo koliko košta stan od 40m2 na Obilićevom vencu: Stara gradnja, ali renoviran i ima više varijanti grejanja
