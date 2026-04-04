Svima koji su u potrazi za stanom u srcu srpske prestonice možda se konačno pružila prilika da ostvare svoje planove. Doduše, da bi sebi ispunili tu želju moraće dobrano da se isprese kada je cena u pitanju, pošto kvadrat stana koji se prodaje na Obilićevom vencu košta 6.500 evra.

Namešten i ima podrum

- Stan se nalazi na drugom spratu (postoji lift) u zgradi preko puta ulaza u tržni centar City Passage, i ima pogled na Oblićev venac - pešacku zonu i kafiće. Knez Mihailova ulica je 100m od stana, a Trg Republike je udaljen 200m. Stan je koncipiran kao art-deco prostor i većina nameštaja je jedinstvena i namenski rađena za stan. Materijali pretežno korišćeni u enterijeru su hrast, bukva, siva Galaxy anti-scratch boja, i aluminium. Postoji LED rasveta u kupatilu i u sobama i to standardno belo LED svetlo kao i plave LED trake - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Navodi se i da nekretnina ima 40 m2 i da se sastoji od velike sobe (podeljene u spavaći i dnevni deo), kuhinje/trpezarije, kupatila/WCa, hodnika i ostave/terase.

- Postoje dva ugradna garderobera. Stan se prodaje kao kompletno namesten sa svom belom tehnikom, a po zahtevu kupca može da se isprazni. Grejenje je na kaljevu peć, inverter klimu i francuski radijator - ističe prodavac.

Zajednički parking

Kako se dodaje u oglasu kupac uz stan dobija i pristup zajedničkom parkingu zgrade.

- Uvek ima mesta za parkiranje. Uz posebnu dozvolu koju dobija vlasnik moguće je prići parkingu kroz pešačku zonu- naglašava prodavac i dodaje da uz nekertninu ide i renovirana ozidana podrumska prostorija od 10m2 sa strujom, ventilacijom i blind-vratima.

U oglasu se apostrofira da se stan nalazi u srcu grada na ekskluzivnoj lokaciji, da je uknjižen salonac u staroj zgradi za koji mesečne režije iznose 100 evra.

- Terasa, klima, lift, podrum, telefon. KATV Internet, interfon, video nadzor, garaža, parking - navodi prodavac.

Ukupna cena ovog stana od 40 metara kvadratnih iznosi 260.000 evra.