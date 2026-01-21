Slušaj vest

Samcima, koji po svaku cenu žele da se skuće u strogom centru srpske prestonice, možda se ukazala prilika da tu svoju želju ostvare, jer se u oglasima pojavio stančić od 17 metara kvadratnih koji senudi na prodaju.

Vlasnik ove skučene nekretnine ističe da se ona nalazi na uglu Balkanske i Ulice Gavrila Principa i da je uknjižena.

- Odlična lokacija, pešačka i turistička zona, Trg, Terazije, Beograd na vodi, Savski trg. Zbog lokacije i strukture idealan je kao investicija za izdavanje, vrlo brzo otplativ i jako lako se oprema. U pitanju je mali stan/studio, salonske visine, osnova stana čini manji boravak sa kuhinjom, dok je galerija, koja je rađena u sklopu stana, predviđena za spavaći deo i ormare - navodi se u oglasu objavljenom na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".

Kao dobru stranu ove investicije prodavac ističe to što su na stanu urađena nova PVC stolarija sa komarnikom i roletnama i blindirana vrata.

- Mokri čvor treba proširiti, nikakva veća ulaganja. U stanu su trenutno klima i ta peć. Stan je prazan i vizuelno možda izgleda manji bez stvari. Treći je sprat, nije potkrovlje. Kvadratura je osnova plus galerija, ukupno 17m2. Stara gradnja naravno, tu nema novogradnji - objasnio je vlasnik stana.

1/6 Vidi galeriju Stančić od 17m2 na dva nivoa na uglu Balkanske i Ulice Gavrila Principa u Beogradu prodaje se za 53.000 evra. Foto: Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

On napominje da stan "zaista lepo može da se opremi".

- Mali je i kompaktan. Jako dobar prihod može da obezbedi i da se sam brzo otplati što je poenta investiranja i retko ih ima u ponudi, ali ako neko traži i očekuje idealno za ovaj budžet na ovoj lokaciji, usled ovih ludih tržišnih cena, ovo nije stan za njega - iskren je vlasnik i dodaje da stan prodaje samo zbog preseljenja u drugi grad.