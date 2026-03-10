Projekat „Zasadi drvo“ premašio 1.200.000 posađenih sadnica u Srbiji
U okviru projekta „Zasadi drvo“, koji je pokrenula kompanija WMG (Wireless Media Group), realizovana je velika akcija sadnje u Banatskom Brestovcu, tokom koje je posađeno 2.000 sadnica hrasta lužnjaka, čime je ukupan broj posađenih sadnica tokom sedam ciklusa premašio 1.200.000 širom Srbije.
Tokom sedmog ciklusa projekta „Zasadi drvo“ ostvareni su znatni rezultati na terenu – prikupljeno je 337 kilograma semena, posađeno je više od 200.000 sadnica, ozelenjeno je više od 150 hektara zemljišta, dok su akcije sadnje realizovane na blizu 50 lokacija širom Srbije.
Ovi rezultati predstavljaju važan doprinos povećanju zelenog fonda Srbije i potvrđuju snagu zajedničkog delovanja u očuvanju prirodnih resursa.
Akcija sadnje u Banatskom Brestovcu okupila je zaposlene kompanije WMG, partnere projekta, stručnjake iz oblasti šumarstva, volontere i brojne učesnike koji su zajedničkim radom doprineli realizaciji jedne od najvećih inicijativa za pošumljavanje u zemlji.
U okviru događaja organizovana je i kreativna radionica veza, na kojoj su učesnici izrađivali motive inspirisane šumom, drvećem, cvećem i prolećem, simbolično povezujući kreativnost sa idejom sadnje i očuvanja prirode.
- Ovom sadnjom dostigli smo važan rezultat – ukupno milion i 200 hiljada posađenih sadnica širom Srbije. Iza tog broja stoji zajednički rad partnera, institucija, stručnjaka, volontera i brojnih građana koji godinama podržavaju projekat „Zasadi drvo“.
Verujemo da društvena odgovornost treba da ostavi vidljiv trag u prirodi i zajednici. Zato je ovaj projekat razvijan kao dugoročna inicijativa koja povezuje kompanije, institucije i građane oko zajedničkog cilja – da Srbija bude zelenija, zdravija i bogatija za nove šume. Svaka posađena sadnica znači više hlada, čistiji vazduh i dugoročnu korist za generacije koje dolaze. Upravo zato je ozelenjavanje jedan od najkonkretnijih načina da zajedno brinemo o budućnosti. Projekat nastavljamo, sadimo dalje, iz godine u godinu i pozivamo sve da se priključe našoj inicijativi ili sličnim inicijativama - izjavila je Ana Aleksić, članica uprave WMG i predsednica Upravnog odbora WMG fondacije.
Projekat „Zasadi drvo“ pokrenut je 2019. godine, a tokom godina prerastao je u jedan od najvećih nacionalnih ekoloških projekata koji okuplja kompanije, institucije, stručnjake i građane oko zajedničke ideje očuvanja prirode i odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini. Tokom sedam ciklusa projekta realizovane su akcije sadnje na više od 500 lokacija širom Srbije, uz učešće hiljada volontera i partnera, čime je ova inicijativa postala jedan od najznačajnijih projekata pošumljavanja u zemlji. U narednom periodu planirane su i brojne aktivnosti, uključujući radionice za decu, realizaciju prve Miyawaki mikrošume u Srbiji u selu Aleksandrovo, kao i uređenje dvorišta škole za decu s posebnim potrebama „Sveti Sava“ na Umki i formiranje senzorne bašte.
Projekat „Zasadi drvo“ pokrenula je kompanija WMG (Wireless Media Group), uz podršku WMG fondacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, DP „Srbijašume d.o.o.“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog fakulteta, Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“, a u ovom ciklusu pridružile su se i kompanija JYSK i Nemačko-srpska privredna komora.