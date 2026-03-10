Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić uručio je danas devet ugovora koje je resorno ministarstvo potpisalo sa predstavnicima poslovnih banaka u okviru programa kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu i tom prilikom istakao da je za ovu godinu iz budžeta izdvojeno ukupno 1,3 milijarde dinara za subvencionisanje kredita za poljoprivredne proizvođače.

Glamočić je podsetio da je, kada je bio na čelu Ministarstva 2013. godine, za realizaciju kreditne podrške u poljoprivredi izdvajano oko 500 miliona dinara.

- ​Moja je želja da se naredne godine približimo dve milijarde dinara. ​Za ovu godinu je obezbeđeno 1,3 milijarde dinara - naveo je Glamočić.

Isplata u dve rate

Istakao je da je ove godine napravljena jedna mala izmena u odnosu na prethodne - kreditna podrška će biti podeljena u dve rate.

- Znači, prva će biti pre prolećne setve gde ćemo 70 odsto sredstava angažovati i drugi deo je pred jesenju setvu 30 odsto sredstava, ali taj jesenji deo će biti samo za kupovinu repromaterijala - znači za setvu, za seme, đubrivo, a ovaj prolećni deo će biti za kupovinu i opreme, i mehanizacije, i stoke, i za repromaterijal - naveo je Glamočić.

Napomenuo je da je ovo najpovoljniji kredit pod subvencionisanim uslovima, gde su kamatne stope od nula do tri odsto.

- Nula je za nabavku đubriva, jedan odsto je za nabavku kvalitetnih prirodnih grla i jedan odsto je za žene u poljoprivredi i za mlade do 40 godina - rekao je Glamočić.

Maksimalni iznosi

Pozvao je sve poljoprivredne proizvođače da se preko poslovnih banaka prijave na javni poziv koji će već danas biti raspisan.

- Ugovore za kredite sa Ministarstvom potpisalo je devet poslovnih banaka, znači sve najvažnije banke u Republici Srbiji su potpisale i putem njihovih poslovnih filijala oni će od danas biti dostupni svim našim poljoprivrednicima - poručio je Glamočić.

Dodao je da je maksimalni iznos kredita do šest miliona dinara za fizička lica, a 18 miliona dinara za pravna lica.

Govoreći o sastanku koji je uoči uručenja ugovora održao sa predstavnicima banaka, ministar je naveo da je bilo reči o tome da se poljoprivrednicima u budućnosti obezebede dugoročni krediti sa rokom otplate od deset godina pa naviše za sve investicije koje bi se sprovodile u poljoprivredi.

- Država će biti na raspolaganju, i Narodna banka i Ministarstvo finansija, a ja kao resorni ministar za poljoprivredu ću pokušati, zajedno sa vama, da predstavim taj projekat. Nadam se da ćemo naći neki zajednički jezik, neki zajednički model kako da podstaknemo investiranje u poljoprivredu - naveo je Glamočić.