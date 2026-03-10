Slušaj vest

Kao jedan od razloga navodi to što Evropska komisija smatra da su isplate po intra-EU arbitražama nezakonite državne podrške, pa bi Hrvatska od MOL-a mogla tražiti povrat 236 miliona evra.

Sudija Okružnog suda Distrikta Kolumbia odbio je žalbu Hrvatske protiv ranije odluke po kojoj Hrvatska nije poštovala odredbe ugovora o gasnom poslovanju s MOL-om, zbog čega je dužna da isplati 183,94 miliona dolara mađarskoj kompaniji, piše hrvatski Večernji list.

Ovo je druga žalba koju je isti sudija američkog suda odbio, pa se svota za plaćanje zbog troškova arbitraže i kamata penje na čak 236 miliona dolara.

MOL će se teško naplatiti

Umićević, međutim, smatra da će se uprkos pozitivnoj presudi, MOL teško naplatiti i u prilog tome naveo više argumenata.

- Prvo, reč je o intra-EU investicionom sporu. Sud EU je u presudama Ahmea i Komstroj jasno rekao da takve arbitraže nisu kompatibilne s pravnim poretkom Evropske unije. To znači da je izvršenje takvih presuda u EU pravno vrlo problematično - napisao je Umićević na platformi Iks i dodao dva razloga.

- Drugo, čak i izvan EU naplata od neke države nije jednostavna. Postoji snažna doktrina državnog imuniteta od izvršenja. Presudu je relativno lako dobiti, ali je često mnogo teže pronaći državnu imovinu koja se doista može zapleniti; nema zaplene ambasada, deviznih rezervi, vojne opreme i sl. - navodi ovaj stručnjak i dodaje ključan razlog zbog kojeg se MOL ipak neće moći naplatiti.

- Treće, a to je možda najzanimljivije: Evropska komisija u sličnim slučajevima zauzela je stav da isplata odštete po intra-EU arbitražama može predstavljati nezakonitu državnu podršku. U takvoj situaciji država članica može biti obavezana da traži povrat novca, u konkretnom slučaju Hrvatska od MOL-a. Kao naknadu štete i povrat Hrvatska bi npr. mogla zapleniti deonice INA-e u vlasništvu MOL-a i sl. Zato ova priča još nije završena. MOL možda ima arbitražnu presudu donesenu od nenadležne arbitraže na papiru, no put od presude do stvarne naplate biće dug, pravno složen i krajnje neizvestan - tvrdi Umićević.

Naftni stručnjak je naglasio da arbitražna presuda ne znači nužno i naplatu potraživanja, koja su u ovom slučaju poprilično velika.