Mađarska energetska kompanija MOL pozvala je Jadranski naftovod (JANAF) da hitno garantuje da će omogućiti transport nesankcionisanih pošiljki ruske sirove nafte koje stižu morskim putem. MOL očekuje direktan odgovor hrvatske kompanije najkasnije do 27. februara 2026. godine, odnosno sutra. U slučaju odbijanja, MOL je najavio mogućnost kontaktiranja Evropske komisije i pokretanja postupka za naknadu štete, navodi se u saopštenju MOL grupe.

Poziv na propise Evropske unije

MOL ističe da je JANAF odavno upoznat sa prekidom isporuke sirove nafte putem cevovoda Družba Mađarskoj i Slovačkoj i da je zvanična dokumentacija već dostavljena hrvatskoj strani. Tvrde da su propisi Evropske unije jasni: ako se isporuka ruske nafte putem cevovoda državi članici bez izlaza na more prekine iz razloga koji su van kontrole te države, uvoz ruske sirove nafte morskim putem je dozvoljen. Ovo tumačenje, kažu, potvrdio je i nadležni organ mađarske vlade za sprovođenje sankcija.

Uredba, dodaju, ne sadrži nikakve preduslove koji bi zahtevali od MOL-a ili bilo kog drugog pogođenog operatera da dobije prethodno odobrenje ili potvrdu za takav uvoz.

Planirana kupovina ruske sirove nafte koja se transportuje morem takođe je u potpunosti u skladu sa američkim režimima sankcija, kaže mađarska kompanija. Navode da je lista sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) javno dostupna, kao i lista kompanija kojima je dozvoljen transport. Kompanije koje je MOL angažovao za transport i snabdevanje ruskom sirovom naftom nisu ni na jednoj listi ograničenja SAD, uključujući i OFAC-ove, tvrde oni.

S obzirom na relevantne sankcije EU i SAD, JANAF nema drugu mogućnost nego da propusti pošiljke ruske sirove nafte koje stižu morem, smatra MOL. Stoga hitno traže od JANAF-a da potvrdi da će prihvatiti pošiljke ruske sirove nafte koje su „legalno uvezene u skladu sa pravilima sankcija“.

MOL naglašava da JANAF trenutno ima dominantan položaj na rutama transporta sirove nafte do rafinerija MOL-a.

„Odbijanje pružanja transportnih usluga stoga bi moglo predstavljati zloupotrebu dominantnog položaja prema zakonu EU o konkurenciji“, saopštio je MOL.

Ukoliko JANAF nastavi da odbija da pruži potvrdu o transportu, MOL najavljuje da neće imati drugog izbora nego da se obrati nadležnim organima EU, uključujući i Generalni direktorat Evropske komisije za konkurenciju.

MOL takođe napominje da će JANAF biti pravno i finansijski odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kašnjenjem u dobijanju potvrde. Kompanija zadržava pravo da podnese zahtev za naknadu štete protiv JANAF-a.

Podsećanja radi, Janaf je juče objavio da se na njihovom terminalu Omišalj istovaruje tovar sirove nafte koja nije ruska, za potrebe partnera MOL grupe, a do početka aprila trebalo bi da stigne još sedam tankera za istog korisnika Janafovog cevovodnog sistema.

Mađarska vlada na čelu sa Viktorom Orbanom apelovala je na Hrvatsku da dozvoli tranzit ruske nafte do Mađarske pozivajući se na „pravila EU“ – koristeći tako upravo instituciju koju Mađarska pokušava da marginalizuje kad god joj to nije u korist. Hrvatska vlada, međutim, ostaje pri svom čvrstom stavu i ponovila je da neće dozvoliti nikakvu isporuku ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj.

U međuvremenu, proruska vlada u Mađarskoj obustavila je isporuku dizela i električne energije sve dok je blokiran naftovod Družba, koji prolazi kroz Ukrajinu.

Sve je počelo ruskim napadom na ukrajinsku teritoriju u kojem je oštećen naftovod Družba, što je zaustavilo protok ruske nafte u Mađarsku i Slovačku. Ovo je otvorilo novu energetsku krizu u Centralnoj Evropi.

Inače, Družba je jedan od najdužih i najvažnijih sistema naftovoda na svetu, izgrađen još u vreme SSSR-a kako bi povezao ruska naftna polja sa rafinerijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi preko dva velika kraka – severnog i južnog.