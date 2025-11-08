Slušaj vest

Stan se nalazi na Dunavskom keju,a i ako je reč o starogradnji kompletno je renovran i opremljen modernim nameštjem.

- Kompletno renoviran i namešten stan u straogradnji, 68m2, projektovano kao "open space".Stan ima 44m2 grejne površine, 20m2 terasa i 4m2 lođa, centralno grejanje, moderno je namešten i opremljen tehnikom Miele - piše u oglasu objavljenom na sajtu Dijasora.online.

U oglasu se navodi da je reč o lux renoviranom stanu sa pogledom.

- Nalazi se na 7. spratu zgrade koja ima sopstveni parking. Sa terase se pruža fantastičan pogled na Dunav i Zemun. Cena 295.000 evra -ističe se u oglasu koji je postavila jedna agencija za nekretnine.

Naglašva se i da je agencijska provizija dva odsto.