Slušaj vest

Kako poreski obveznici ne bi plaćali zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju poreza ili dostavljanja dokumentacije, Poreska uprava je objavila kalendar sa naznačenim krajnjim rokovima za izmirenje obaveza.

Prvi radni dan u 2026. godini – 5. januar je prvi datum za plaćanje, od ukupno četiri, prema januarskom kalendaru.

Estrada prva na udaru

Predviđeno je da se do 5. januara izvrši dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike, kao i drugih zabavnih sadržaja realizovanih tokom decembra 2025. godine. Ova obaveza ispunjava se podnošenjem obrasca OZU, kojim se Poreskoj upravi dostavljaju podaci o angažmanima izvođača i zaključenim ugovorima u prethodnom mesecu.

Istog dana dospeva i obaveza dostavljanja izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za decembar 2025. godine. Izveštaj se podnosi na obrascu IOSI, a uz njega je neophodno da se izvrši i uplata propisanih sredstava ukoliko obaveza zapošljavanja nije ispunjena u skladu sa zakonom.

Porez na premije osiguranja

Za 12. januar kao krajnji rok predviđeno je podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja. Prijava se podnosi na obrascu PP-PPNO, a obuhvata obračun i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja ostvarene tokom decembra 2025. godine.

Istog datuma ističe rok za obavezu podnošenja poreske prijave za porez na dodatu vrednost. Poreski dužnici iz člana 10. Zakona o PDV podnose prijavu na obrascu PPPDV i istovremeno vrše plaćanje PDV-a za promet ostvaren u decembru 2025. godine.

Polovina meseca je uobičajeno ostavljena za izmirenje najvećeg dela poreskih obaveza za tekući mesec.

Rok za preduzetnike 15. januar

Do 15. januara dospeva obaveza plaćanja akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za decembar 2025. godine. Ova uplata odnosi se na preduzetnike i druga lica koja ostvaruju prihode po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti. Istog dana treba plaiti porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal 2025. godine, u skladu sa posebnim pravilima oporezivanja ove delatnosti.

Rok do polovine meseca obuhvata i plaćanje akontacije doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti za decembar 2025. godine. Takođe, do 15. januara vrši se uplata doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu, kao i inostrane penzionere, i to za mesec decembar 2025. godine.

Za osnivače i članove privrednih društava predviđena je obaveza podnošenja poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na obrascu PP OD-O. Uz podnošenje prijave, neophodno je izvršiti i plaćanje doprinosa za decembar 2025. godine.

Do istog roka podnosi se i obrazac PID PDV 1 za četvrto tromesečje 2025. godine, ukoliko je obveznik u tom periodu ispunio jedan od propisanih kriterijuma za sticanje statusa PDV obveznika koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Akontacija poreza na dobit

Kao poslednji rok 15. januar je predviđen za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za decembar 2025. godine.

Istog dana dospeva i obaveza plaćanja obračunate akcize za period od 16. do 31. decembra 2025. godine. Uz plaćanje akcize, do ovog roka podnosi se i poreska prijava za obračun akcize za decembar 2025. godine, i to na obrascu PP OA.

Za obveznike akcize na električnu energiju propisano je podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za decembar 2025. godine, na obrascu PP OAEL, kao i plaćanje obračunate akcize, dok proizvođači akciznih proizvoda podnose i proizvodni normativ koji će se primenjivati za umanjenje obračunate akcize tokom 2026. godine.

Za kraj meseca, tačnije 30. januar, ostavljeno je podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K i plaćanje poreske obaveze po osnovu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava, kao i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem. Ova obaveza odnosi se na četvrti kvartal 2025. godine.

Istog dana podnosi se i poreska prijava za obračun akcize za period od 1. do 15. januara 2026. godine, na obrascu PP OA, uz obavezu plaćanja obračunate akcize za navedeni period.