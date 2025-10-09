Slušaj vest

Oktobar donosi niz važnih poreskih obaveza za preduzetnike, firme i samostalne delatnosti, a poštovanje rokova ključno je kako bi se izbegle kazne, zatezne kamate i dodatni troškovi.

Ministarstvo finansija objavilo je zvanični poreski kalendar za oktobar 2025. godine, koji donosi nekoliko ključnih datuma na koje obveznici treba da obrate pažnju.

10. oktobar - Prve obaveze u mesecu Do 10. oktobra potrebno je podneti i platiti: Porez na premije neživotnih osiguranja (Obrazac PP-PPNO) za septembar,

Porez na dodatu vrednost (PPPDV) i izvršiti uplatu PDV-a za septembar, za obveznike iz člana 10. Zakona o PDV-u. 15. oktobar - Najzahtevniji rok u mesecu

Sredina meseca tradicionalno donosi najviše obaveza. Do 15. oktobra obveznici treba da izvrše:

Uplatu akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za septembar,

Uplatu poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za treći kvartal,

Plaćanje doprinosa za sveštenike, verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere,

Podnošenje obrasca PP OD-O i uplatu doprinosa za osnivače i članove privrednih društava,

Podnošenje PPP-DV obrasca i uplatu PDV-a za septembar,

Podnošenje PID PDV 1 obrasca, ukoliko je u septembru ispunjen kriterijum za sticanje statusa pretežno izvoznog obveznika.

Za obveznike koji PDV prijavljuju kvartalno, 15. oktobar je i rok za podnošenje prijave i uplatu PDV-a za treće tromesečje, kao i za predaju PID PDV 1 obrasca za isti period.

Tog dana dospevaju i akontacije poreza na dobit pravnih lica, kao i obaveze po osnovu akcize – za period od 16. do 30. septembra. Neophodno je podneti i prijave PP OA i PP OAEL za obračun akcize na električnu energiju.

30. oktobar - Obaveze za autore i saradnike

Do kraja meseca, obveznici koji ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava, kao i oni koji primaju naknade po ugovoru o delu (samoporezivanje), treba da podnesu prijavu na Obrascu PP OPO-K i izvrše plaćanje za treći kvartal 2025. godine.

31. oktobar - Poslednji rokovi u mesecu Na samom kraju oktobra dospevaju tri ključne obaveze: Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu,

Podnošenje PPP-PD prijave i uplata doprinosa za neisplaćene zarade za septembar,

Plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. oktobra.

Ministarstvo finansija podseća da se svi rokovi koji padaju u neradne dane automatski pomeraju na prvi naredni radni dan, osim roka za plaćanje akcize za prvu polovinu meseca - taj rok se uvek pomera na poslednji radni dan u mesecu.

Oktobar je mesec sa najvećim brojem poreskih obaveza u godini, pa je preporuka svim privrednicima da na vreme provere svoje prijave i pripreme dokumentaciju. Pravovremeno plaćanje sprečava nepotrebne kazne i omogućava stabilno poslovanje u skladu sa zakonom.