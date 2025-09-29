Slušaj vest

Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za oktobar prema kojem prvi rok za izmirenje ističe 6. oktobra do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u septembru, kao i izveštaje o ispunjenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za septembar i uplati sredstava.

Firme su do 10. oktobra dužne da podnesu poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja, da plate ovaj porez za septembar, a poreski dužnici iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) da podnesu poreske prijave za porez na PDV i da plate PDV za septembar.

Najveći broj obaveza neophodno je izmiriti do 15. oktobra, kada ističe rok za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za septembar, za plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za treći kvartal ove godine, kao i za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za septembar.

Isti datum je i rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec septembar, za podnošenje poreske prijave za PDV na obrascu PPPDV i plaćanje PDV za septembar, te za podnošenje obrasca PID PDV 1 za septembar ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu.

Do 15. oktobra neophodno je da se podnese i poreska prijava na obrascu PPPDV i plati PDV za treće tromesečje ove godine, zatim obrazac PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u tom periodu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu, plati akontaciju poreza na dobit pravnih lica za septembar kao i akcizu za drugu polovinu septembra.

Još dve obaveze dospevaju 15. oktobra i to podnošenje poreske prijave za obračun akcize za septembar, na obrascu PP OA i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za septembar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Do 30. oktobra neophodno je da se podnese poreska prijava na obrascu PP OPO-K i plate obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za treći kvartal 2025. godine.

Poslednji dan u mesecu, 31. oktobar, rok je za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu, za podnošenje poreske prijave na obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za septembar kao i za plaćanje akcize za prvu polovinu oktobra.

Iz Poreske uprave napominju da se rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan, pomera na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za prvu polovinu meseca, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.