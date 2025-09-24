Slušaj vest

Poreska uprava odredila je pet važnih datuma do kojih je potrebno izmiriti obaveze bez zateznih kamata.

Prvi rok u mesecu je 6. oktobar. Do tog dana organizatori estradnih programa, zabavne i narodne muzike, kao i drugih vrsta zabavnih događaja, imaju obavezu da dostave obaveštenje o svim zaključenim ugovorima tokom prethodnog meseca, dakle u septembru. Ovo se vrši na obrascu OZU.

Istog dana, poslodavci koji podležu obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom dostavljaju izveštaj o izvršenju te obaveze i plaćanju sredstava na obrascu IOSI.

Prvi rok u mesecu je 6. oktobar Foto: Shutterstock

Sledeći važan datum je 10. oktobar, do kada je potrebno podneti prijavu i platiti porez na premije neživotnih osiguranja za septembar, što se obavlja na obrascu PP-PPNO. Osim toga, obveznici koji podležu obavezama po članu 10. Zakona o PDV-u moraju da predaju prijavu PDV-a i da izvrše uplatu poreza za septembar.

Najviše obaveza poreskim obveznicima na naplatu dolazi 15. oktobra. Preduzetnici tada treba da plate akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti za septembar, a takođe i akontaciju doprinosa na iste te prihode.

Oni koji pružaju ugostiteljske usluge plaćaju porez za treći kvartal 2025. godine. Pored njih, doprinosi dospevaju i za sveštenike, verske službenike, domaće državljane koji rade u inostranstvu i strane penzionere.

Ugostitelji plaćaju porez za treći kvartal 2025 Foto: Promo

Istog dana, 15. oktobra, dolazi i obaveza podnošenja prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje osnivača i članova privrednih društava, što se radi na obrascu PP OD-O.

PDV obveznici imaju isti rok da predaju prijave i plaćaju PDV za septembar, a oni koji ispunjavaju kriterijume za status obveznika sa pretežnim prometom dobara u inostranstvo podnose i obrazac PID PDV 1, kako za septembar tako i za treće tromesečje.

Dodatno, 15. oktobra plaća se akontacija poreza na dobit pravnih lica za septembar.

Obaveze postoje i u vezi sa akcizama – podnosi se prijava i plaća akciza za period od 16. do 30. septembra, zatim prijava i plaćanje akcize za ceo septembar na obrascu PP OA, kao i akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju, na posebnom obrascu PP OAEL.

Poreski obveznici mogu preći na paušalno oporezivanje, ali potrebno je da ispunite nekoliko uslova. Foto: Andrei Rahalski / Alamy / Alamy / Profimedia

Do kraja meseca, odnosno 30. oktobra predaje se prijava i plaća porez na prihode od autorskih i srodnih prava, kao i na naknade za izvršen rad, koji se oporezuju samooporezivanjem za treći kvartal 2025. godine. Neophodno je podneti obrazac PP OPO-K, a odnosi se na fizička lica i autore koji ostvaruju prihode kroz ugovorne naknade.

Poslednji dan oktobra rok je za obveznike koji imaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za narednu 2026. godinu, čime planiraju svoj poreski tretman unapred.

Do 31. oktobra, prema poreskom kalendaru, predaje se prijava na obrascu PPP-PD i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunati na minimalnu osnovicu, ali samo u slučaju kada zarade za septembar nisu isplaćene. Pored toga, obavezno je plaćanje akcize za prvu polovinu oktobra, odnosno za period od 1. do 15. oktobra.