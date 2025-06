Registruje se firma, dobije rešenje o paušalnom oporezivanju, izdaju fakture, a pritom se ne vode knjige i ne plaća knjigovođa . Samo redovno uplaćujete porez i doprinose do 15. u mesecu.

Poreska savetnica Zvezdana Pisarević kaže da biti paušalac znači biti registrovan kao preduzetnik kome država određuje iznos poreza, bez obzira na to koliko je zaista zaradio.

Ukoliko preduzetnik delatnost obavlja iz prostora koji nije njegovo vlasništvo, dužan je da prijavi zakup i plati porez na zakup, bez obzira na to što je paušalac. Ovo uključuje i slučajeve kada se zakup plaća fizičkom licu „na ruke“.

“Ukoliko paušalno oporezovani preduzetnik to ne učini rizikuje da mu inspektor retroaktivno obračuna porez, zateznu kamatu i dodatnu kaznu zbog utaje”, objašnjava naša sagovornica.

Paušalci ponekad angažuju fizička lica za pojedine poslove i vrše isplate sa računa firme. To automatski pokreće obavezu obračuna i plaćanja poreza na druge prihode i doprinosa, prema Zakonu o porezu na dohodak građana. Jedini izuzetak je mogućnost isplate neoporezivog iznosa do 18.704 dinara godišnje istom fizičkom licu.

“Ako pređe limit i više ne može da bude paušalac mora da pređe na vođenje poslovnih knjiga i plaćanje poreza na stvarnu dobit. To uglavnom znači veće poreske obaveze, pogotovo za delatnosti sa malim troškovima. Preduzetnici se često odlučuju za ličnu zaradu kao najisplativiju opciju, ali za to moraju da podnesu zahtev na portalu Poreske uprave do 15. decembra za narednu godinu”, kaže Pisarević.