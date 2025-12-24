Slušaj vest

Najstarija regionalna televizija u Nemačkoj, Rajn-Nekar-fernezen (Rhein-Neckar-Fernsehen - RNF), objavila je nekoliko dana pred Božić da prekida emitovanje programa, čime se završava gotovo četrdeset godina njenog rada. Odluka o gašenju direktno utiče na sudbinu 21 zaposlenog.

Kao neposredan povod za prestanak rada navodi se smrt generalnog direktora i suvlasnika Joahima Šulca, koji je preminuo 6. novembra u 68. godini života. Neposredno pre smrti, Šulc je postao jedini vlasnik ove televizijske kuće.

Iz same televizije saopšteno je da se RNF od 1. decembra nalazio u privremenom stečajnom postupku. Radničko veće je navelo da nakon Šulcove smrti nije postojao funkcionalan sistem upravljanja niti mogućnost da se rukovodstvo brzo zameni, zbog čega imenovanje nove uprave nije bilo izvodljivo, pa su zaposleni bili primorani da pokrenu stečajni postupak.

Nekoliko dana pre donošenja konačne odluke, RNF je u svom informativnom programu javno govorio o ozbiljnim finansijskim problemima. Privremeni stečajni upravnik Tobijas Val tada je izjavio da „praktično nema dostupnog novca“, uz napomenu da je postojao potencijalni investitor koji je pokazao „ozbiljno i kredibilno interesovanje“, ali do realizacije te opcije ipak nije došlo.

Gašenje RNF-a dešava se u periodu kada se i nemački javni medijski servisi suočavaju sa velikim promenama, jer se u okviru aktuelnih reformi ukida veći broj poznatih televizijskih i radio-programa.

Emotivan oproštaj u poslednjem programu

U poslednjem večernjem izdanju programa, emitovanom 19. decembra 2025. godine, voditelj Volfgang Grunvald oprostio se od publike.

- Dragi gledaoci, ovo je poslednja emisija RNF Life. Počeli smo 1. aprila 1986. godine, a sada je došao kraj - rekao je Grunvald.

RNF se i ranije nalazio u neizvesnoj situaciji. Nakon smrti jednog od prethodnih vlasnika 2021. godine, televizija je, prema navodima portala DWDL, već jednom prošla kroz stečajni postupak.

Biznis Kurir/Telegraf Biznis