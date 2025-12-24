Slušaj vest

Ukoliko ne bude rešen problem vozača kamiona, izazvan uvođenjem novog sistema za proveru ulaska državljana trećih zemalja u šengenski prostor, uslediće blokada šengenskih granica. Ovo upozorenje zajednički iznose Udruženje iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koje mesecima pokušavaju da evropske zvaničnike uvere da je nemoguć rad po novim pravilima i da preti opasnost da se vozači, pa samim tim i roba u kamionima, vraćaju sa granice.

- Mi već nekoliko godina, a pogotovo u poslednjoj godini, intenzivno pišemo Evropskoj komisiji. Normalno, sva upozorenja koje šaljemo i pisma koje šaljemo, šaljemo i našim vlastima da bi znali o čemu radimo i da bi svakako dobili njihovu podršku. Ovo upozorenje koje je potpisano u Bijeljini je poslato Evropskoj komisiji, ambasadorima svih zemalja Šengena u Beogradu i u Sarajevu, našim nadležnim organima i bosanskim nadležnim organima - kaže Neđo Mandić, predsednik Postavnog udruženja Međunarodni transport.

Kamioni će stati

On ističe da je molba da se ozbiljno shvati problem jer niko za sada ozbiljno tome ne pristupa.

- Objašnjenje da se ništa nije menjalo je netačno, jer ako je bilo pet zemalja, to je jedna teritorija, a ako danas imamo 27 zemalja, to je neuporedivo veća teritorija. Nekada, da bi došlo do Šengena, trebalo je tri, četiri dana. Danas je Šengen na našoj granici. Gde god da krenemo, u Hrvatsku, u Mađarsku, u Rumuniju, u Bugarsku, svuda je Šengen. Naš moment kada upalimo kamion, već smo ušli u Šengen i tih 90 dana u 180 dana nije dovoljno da bi se radilo - tvrdi on.

Foto: Shutterstock

On ističe da po novim pravilima vozači kamiona nemaju više od 9 do 10 dana stvarnog rada, a za toliko vozač nema interes, prevoznik nema interes i do 10. aprila, ako se ništa ne promeni 99,9% vozača iz Srbije, Bosne i Severne Makedonije neće moći ući u EU.

- Znači, svi kamioni će stati, svi lanci snabdevanja će stati i nastaje kolaps koji niko ne želi. Šengenski sporazum je napravljen sa jasnim ciljem da se onemoguće migranti, ljudi koji idu da rade na crno i sve ono što je negativno i to je u redu - kaže Mandić.

Problem je u tome što kako objašnjava Mandić, vozač kamiona niti je migrant, niti običan turista, niti ide da radi na crno. On je zaposlen, zvanično, sa svom dokumentacijom, za sebe, za kamion, za robu odlazi i svaki ulazak u zemlju je legalan.

- Za vozača koji ovo vozi, to je katastrofa. Zbog toga mi imamo taj problem. Treba razlikovati problem vozača i problem transportnog preduzeća. Vozač ne želi da mu se to desi, jer onda više neće moći raditi. Onda on, da bi izbegao to, on će napustiti naše preduzeće, otići u neko slovenačko, nemačko, hrvatsko ili bilo koje drugo preduzeće i tamo nastaviti normalno da radi. Taj strah da će svi otići, a hoće većina otići, prevoznike koji će ostati bez vozača, dovodi u bezizlazan položaj, jer imaju kamione, imaju sve uslove za rad, a nema ko da vozi kamione. To će dovesti do prekida lanaca snabdevanja, zato što srpsko, bosansko, makedonsko tržište je specifično u odnosu na Evropska tržišta - kaže Mandić.

Na Batrovcima čekaju tri dana

On upozorava da strani prevoznik iz EU neće poslati svoj kamion u Srbiju da čeka tri dana. Poslednjih desetak dana na Batrovcima se čekalo po tri dana.

- Ako tri dana čekate na ulazak, tri dana na izlazak, kako ćete vi raditi, zaraditi i moći opstati. Znači, to će moći da rade samo i dalje prevoznici sa vozačima sa Balkana. Vozači sa Balkana ne mogu više da voze, napuštaju naša preduzeća, zaposle se u druge zemlje. Mi ostajemo bez prevoznika i doći će do kolapsa. Neće biti robe za repromaterijal, neće biti robe koje treba širokoj potrošnji stanovništvu i to će zaista izazvati ozbiljan problem - upozorava Mandić.

U poslednja tri meseca prevoznici su pod pritiskom da se vrše blokade, a postavljen je rok da ako do 15. januara nema pozitivnih koraka, koji ukazuju da će pred 10. april biti rešen problem, blokade su neizbežne.