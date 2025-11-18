Slušaj vest

Na sastanku će se detaljnije predstaviti problem o ograničenom boravku profesionalnih vozača iz Srbije u zemljama Evropske unije (pravilo 90 dana u periodu od 180 dana) sa kojima se prevoznici suočavaju, kao i moguće posledice po celokupnu privredu.

Ovaj problem dovodi profesionalne vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju u poziciju da mogu obavljati prevoz robe približno šest meseci u godini, što je ekonomski neisplativo kako za vozače tako i za poslodavce. Time je praktično prepolovljena efikasnost voznog osoblja zaposlenog kod poslodavaca koji se bave međunarodnim prevozom tereta i putnika.

Pravilo o ograničenom boravku profesionalnih vozača iz Srbije u zemljama Evropske unije (pravilo 90 dana u periodu od 180 dana) predstavlja ozbiljan problem u izvozu proizvoda iz Srbije u EU, odnosno ne postoji razlika između poslovnog boravka u EU za prevoz robe u odnosu na privatna putovanja u turističke svrhe.

Cilj sastanka je da se zajednički iniciraju mere za zaštitu stabilnosti snabdevanja i očuvanje ekonomske konkurentnosti.

Dolazak na sastanak su najavili predstavnici najvećih kompanija iz transportnog i uvozno-izvoznog sektora.