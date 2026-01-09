Slušaj vest

Program je otpočeo svečanom prazničnom pesmom Božićni tropar u izvođenju Crkvenog hora "Sveti knez Lazar" pod dirigentskom palicom Ružice Veškovac.

Skup je otvorila direktorka PKS Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga Maja Marković.

-U rethodnoj 2025. godini privreda Rasinskog okruga održala je stabilnost, otpornost i snažan preduzetnički duh, o čemu govore ostvareni i rezultati. Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za prvih deset meseci 2025. godine veća je za 7,8 odsto, a industrijska proizvodnja zabeležila je rast od 17 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Danas posluje više od 13.000 privrednih subjekata, a zabeleženo je i značajno smanjenje nezaposlenosti.

Foto: RPK Kruševac

Tokom prethodne godine realizovana su značajna ulaganja u modernizaciju proizvodnih procesa i proširenje kapaciteta, što svedoči o poverenju privrednika u budućnost ovog kraja. Tokom 2025. godine značajnu pažnju posvetili smo jačanju međunarodne saradnje i povezivanju naših privrednika sa partnerima iz inostranstva. Potpisan je Memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Larise, a započeta je i saradnja sa Privrednom komorom malih i srednjih preduzeća Soluna, čime su otvorene nove mogućnosti za nastup naših kompanija na grčkom tržištu. Posebno je značajno što su predstavnici ambasade Narodne Republike Kine dva puta posetili Rasinski okrug, što jasno govori o rastućem interesovanju za potencijale našeg okruga.

Prema njenim rečima, prošle godine, po prvi put van Beograda, u RPK Kruševac održani su i direktni sastanci predstavnike ambasade Kine i Kineske privredne komore sa privrednicima Rasinskog okruga, zahvaljujući našem Kruševljaninu, ministru odbrane Bratislavu Gašiću, koji neprestano ulaže energiju u razvoj Kruševca i Rasinskog okruga.

Foto: RPK Kruševac

-Nastavili smo saradnju sa našim dugogodišnjim partnerima, kineskom centralno – evropskom logističkom zonom u Budimpešti i ambasadom Turske. Tokom 2025. godine ugostili smo ambasadora Slovačke sa kojim su dogovoreni konkretni koraci za unapređenje privredne saradnje u narednom periodu. Pored odličnih rezultata u oblasti jačanja međunarodne saradnje, Regionalna privredna komora Kruševac je u 2025. godini osnovala i Savez za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju prepoznajući ovu oblast kao jednu od ključnih za održivi i dugoročni razvoj privrede, istakla je direktorka RPK.

Foto: RPK Kruševac

Prioriteti Privredne komore Srbije za 2026. godinu biće usmereni na postizanju jasnih i merljivih rezultata za privredu kroz snažno zastupanje interesa privrede i dalji razvoj kvalitetnih privrednih usluga.

- Na raspolaganju privrednicima je i Centar za privredne inicijative i brze odgovore. Ovo operativno telo ima zadatak da rešava administrativne prepreke, ubrza realizaciju investicionih projekata jačajući ekonomsku stabilnost zemlje i obezbedi efikasan i kontinuiran dijalog sa Vladom i nadležnim institucijama. Poseban fokus biće stavljen na testiranje novih digitalnih usluga koje su zasnovane na realnim potrebama kompanija. Pokrenuta je centralna digitalna platforma koja objedinjuje ključne informacije za poslovanje od osnivanja firmi, do izvoza i investicija. Centralni katalog izvoznika razvijen je kao savremeni alat za promociju srpskih kompanija na domaćem i inostranim tržištima.

U narednoj godini privrednike očekuju novi digitalni alati koji će poboljšati vidljivost kompanija, njihovo povezivanje i poslovanje. Istovremeno, akcenat stavljamo na ulaganje u mlade i razvoj kadrova. Uz dualno obrazovanje i blisku saradnju privrede i obrazovnog sistema stvaraju se uslovi da mladi steknu praktična znanja, brže se zaposle i postanu nosioci razvoja kompanija i lokalne zajednice., zaključila je Maja Marković.

Njegovo Preosveštenstvo, Arhiepiskop i Mitropolit kruševački dr David Perović održao je duhovnu besedu, a privrednici su ga darivali prigodim poklonom.

Foto: RPK Kruševac

Priznanjima – poveljama i zlatnicima, nagrađeni su najuspešniji privrednici i kompanije u 2025. godini. Godišnja jubilarna nagrada Privredne komore Srbije uručena je Televiziji Plus Kruševac za 30 godina postojanja i uspešnog rada, a predata je direktoru Vladanu Gašiću. Nagrada za doprinos razvoju turizma pripala je Vinskoj kući Minić iz Tržca, kod Aleksandrovca, koju je primio vlasnik Momčilo Minić. Nagrada za doprinos razvoju preduzetništva dodeljena je kompaniji Moć planine iz sela Graševaca, kod Brusa, a primila je Sonja Živanović. Za doprinos razvoju lokalne zajednice nagrađena je kompanija Gumotehna iz Pojata, kod Ćećevca, a istu je preuzela vlasnica Nadica Savić. Nagrada za unapređenje kvaliteta proizvoda predata je kompaniji Metalac iz sela Novaci, kod Aleksandrovca, a preuzeo je vlasnik Đorđe Ivanović. Nagrada za uspešno izvozno preduzeće dodeljeno je kompaniji Ellis Enterprise – Valvoline, fabrika u Kruševcu, a primila direktorka Aleksandra Antić. Za menadžera godine proglašen je vlasnik i direktor kompanije Glidžić iz Starog Trstenika, Žarko Glidžić, koji se i zahvalio u ime nagrađenih.

Ovoj tradicionalnoj manifestaciji su prisustvovali predstavnici rukovodstva Grada Kruševca, Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački G. dr David Perović, predsednici i predstavnici lokalnih samouprava i Rasinskog upravnog okruga, funkcioneri državnih organa, direktori i predstavnici javnih preduzeća i ustanova i drugih institucija i organizacija.