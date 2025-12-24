Slušaj vest

Tokom posete Izraelu ministra za evropske integracije Republike Srbije Nemanje Starovića, na sastancima sa predsedavajućim Kneseta, izraelskog parlamenta, Amirom Ohanom (Amir Ohana), ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom (Gideon Sa’ar), kao i sa predsedavajućim parlamentarne grupe prijateljstva sa Srbijom, poslanikom Boazom Toporovskim (Boaz Toporovsky), posebna pažnja posvećena je privrednim pitanjima, odnosno intenziviranju i daljem razvoju trgovinskih odnosa između dve zemlje.

Tom prilikom razmotren je status kopredsedavanja, kao i proces formiranja mešovitog ekonomskog komiteta, koji bi, nakon okončanja pregovora, trebalo da rezultira potpisivanjem Sporazuma o slobodnoj trgovini. Reč je o izuzetno značajnom sporazumu, za koji se Izrael opredeljuje veoma retko, a koji je rezultat dogovora postignutog u septembru u Njujorku između predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Izraela Binjamina Netanijahua (Benjamin Netanyahu).

Potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini omogućićesrpskim izvoznicima ravnopravan položaj na izraelskom tržištu, pre svega u odnosu na konkurenciju iz zemalja Evropske unije.

Foto: Privredna komora

Prema rečima Aleksandra Nikolića, direktora Predstavništva Privredne komore Srbije u Jerusalimu i počasnog konzula Republike Srbije u Izraelu, posebno je istaknuta najava ministra privrede i industrije Izraela Nira Barkata (Nir Barkat) o odluci da se u Srbiji otvori privredno predstavništvo Izraela. Ova odluka dobija dodatnu težinu ako se ima u vidu činjenica da u svetu postoji svega oko 60 ovakvih predstavništava.

Imajući u vidu da Srbija beleži suficit u trgovinskoj razmeni sa Izraelom, otvaranje privrednog predstavništva predstavljaće snažan podsticaj rastu izvoza iz Izraela u Srbiju, ali i dodatni impuls za nove investicije u ključnim sektorima, kao što su industrija, poljoprivreda, obnovljivi izvori energije i startap ekosistem. Istovremeno, ovaj korak doprineće intenzivnijem umrežavanju inovacionih ekosistema dve zemlje.

Izrael je danas četvrto najznačajnije izvozno tržište Srbije van evropskog kontinenta, dok izraelski turisti zauzimaju treće mesto među vanevropskim nacijama po broju ostvarenih noćenja u Srbiji. Očekuje se da će ukupna robna razmena između dve zemlje tokom 2025. godine dostići iznos od 250 miliona američkih dolara, što bi predstavljalo istorijski rekord. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih deset meseci ove godine izraelski turisti ostvarili su gotovo 96.000 noćenja u Srbiji.

Tokom boravka u Jerusalimu, ministar Starović je predvodio i nacionalnu delegaciju Republike Srbije na polugodišnjoj konferenciji Međunarodnog saveza za sećanje na Holokaust (IHRA), čime je još jednom potvrđena posvećenost Srbije očuvanju kulture sećanja i jačanju međunarodne saradnje u ovoj oblasti.