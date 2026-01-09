JP "Putevi Srbije" upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS poruke koje stižu zbog navodnog prekoračenja brzine , nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba", naveli su iz "Puteva Srbije".