JP "Putevi Srbije" upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS poruke koje stižu zbog navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba", naveli su iz "Puteva Srbije".

Biznis Kurir/Telegraf

