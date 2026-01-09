Velika SMS prevara kruži Srbijom, upozoravaju iz Javnog preduzeća "Putevi Srbije"
Novčanik
Ne otvarajte link i ne ostavljajte podatke s platne kartice: Hitno saopštenje "Puteva Srbije"
Slušaj vest
JP "Putevi Srbije" upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS poruke koje stižu zbog navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.
"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba", naveli su iz "Puteva Srbije".
Biznis Kurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši