JP „Putevi Srbije“ ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba.

