Srbijom hara velika SMS prevara već danima. Građanima stižu poruke upozorenja o neplaćenim saobraćajnim prekršajima.
AKO VAM STIGNE OVA PORUKA - NE OTVARAJTE: Građani na meti prevare, putevi Srbije izdali upozorenje!
JP „Putevi Srbije“ ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.
Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba.
