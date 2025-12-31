Slušaj vest

Sa približavanjem kraja godine, poreski obveznici u Srbiji imaju nekoliko važnih rokova koje ne bi trebalo da propuste, jer je 31. decembar poslednji dan za podnošenje pojedinih prijava i plaćanje ključnih poreskih i akciznih obaveza.

Porezi čiji rok za plaćanje ističe 31. decembra su:

  • Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za novembar
  • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. decembra
  • Pravovremeno podnošenje prijava i plaćanje poreza sprečava nepotrebne troškove i zadržava poslovanje u skladu sa propisima

Kurir Biznis/Telegraf

