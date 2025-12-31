Poslednji dan u godini krajnji je rok za podnošenje pojedinih prijava i plaćanje ključnih poreskih i akciznih obaveza.
Danas ističe rok za plaćanje ovih poreza: Nekoliko važnih obaveza ne bi trebalo da propuste
Sa približavanjem kraja godine, poreski obveznici u Srbiji imaju nekoliko važnih rokova koje ne bi trebalo da propuste, jer je 31. decembar poslednji dan za podnošenje pojedinih prijava i plaćanje ključnih poreskih i akciznih obaveza.
Porezi čiji rok za plaćanje ističe 31. decembra su:
- Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za novembar
- Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. decembra
- Pravovremeno podnošenje prijava i plaćanje poreza sprečava nepotrebne troškove i zadržava poslovanje u skladu sa propisima
