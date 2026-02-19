Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da su obavljeni prvi upisi objekata u katastar na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima i dodala da još nije bilo prigovora u vezi sa primenom zakona.

Ministarka je rekla da uspeh prve faze legalizacije govori o poverenju koje građani imaju u državu i novi zakon.

- Prva faza je završena. Na radost svih nas, oko 2,5 miliona naših građana i pravnih lica uputilo je svoje prijave. Prve potvrde i prvi upisi u katastar su već sprovedeni, a plan je da se oni sukcesivno dešavaju jer nam to omogućava zakon - rekla je Sofronijevićeva.

Prvi upis u Čajetini

Ministarka je navela da je porodična kuća u Čajetini bila prva koja je ovim putem upisana u katastar nepokretnosti i podsetila da rok za podnošenje prigovora ističe 8. marta.

Pravo na prigovore, kako je pojasnila, imaju lica koja smatraju da postoji greška u podnetoj prijavi za upis bespravnih objekata ili određena nepravilnost u digitalnom zoning planu.

- Agencija za prostorno planiranje koja je ovlašćena da izdaje potvrde, a katastar ih dalje sprovodi, ima formirane timove i za prigovore, ali i za kontrolu potvrda koje će biti izdavane. Mi očekujemo da za prvih šest meseci primene ovog zakona bude izdato između 300.000 i 500.000 potvrda, odnosno da isto toliko bude i upisanih građana i pravnih društava - rekla je ministarka.

Građani Srbije imali su priliku da do 8. februara podnesu prijave za upis bespravnih po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (Svoj na svome), a prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda pristiglo je oko 2,5 miliona prijava građana.

Rok za podnošenje prijava prvobitno je bio 5. februar, ali je zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, produžen za još tri dana odnosno do 8. februara u ponoć.

Produžen rok do 24. oktobra

Ministarka Sofronijević izjavila je ranije da će građani, koji iz opravdanih razloga ne stignu da prijave bespravne objekte, moći to da urade do 24. oktobra.

U Srbiji, prema nekim podacima, ima oko 4,8 miliona nelegalnih objekata, a ministarka je ranije navela da među njima ima i onih sa privremenim građevinskim dozvolama.

Prijava nelegalnih objekata po osnovu zakona, koji je nazvan "Svoj na svome", počele su 8. decembra putem digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, a visina naknade je od 100 do 1.000 evra.

Građani su imali priliku da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija. Agencija za prostorno planiranje i urbanizam upoređuje podatke iz prijave i javnih evidencija.

Ukoliko je ishod provere pozitivan, agencija izdaje potvrdu i dostavlja je RGZ-u koji vrši prioritetni upis prava svojine, bez obzira na prethodne postupke. Ukoliko je ishod provere negativan, agencija bez odlaganja, elektronskim putem, obaveštava podnosioca prijave i nadležnog građevinskog inspektora.

Za objekte koji su izgrađeni na tuđem privatnom zemljištu, bez pravnog osnova - agencija će pozvati podnosioca da uredi odnose sa vlasnikom zemljišta.

Objekti izgrađeni na površinama koje su planirane i privedene javnoj nameni, kao i u zaštićenim područjima, biće uklonjeni ili će postati vlasništvo države.

Privremeni objekti (npr. mobilne kuće, kontejneri, balon hale) biće evidentirani bez upisa prava svojine. Ukoliko je investitor poznat, on umesto vlasnika stana podnosi prijavu za evidentiranje zgrade i snosi troškove naknade.

Ako je investitor nepoznat, svaki stanar, upravnik, profesionalni upravnik ili drugo lice koje ima pravni interes, može podneti prijavu za evidentiranje zgrade, a nakon toga, vlasnik stana podnosi prijavu za svoj stan i plaća naknadu.

Zakon sadrži i socijalnu komponentu, jer su propisani posebni uslovi za vlasnike objekata kojima je to jedina nepokretnost i koji sa svojom porodicom u njoj žive, za samohrane roditelje, primaoce socijalne pomoći, seoska domaćinstva, borce, porodice sa troje i više dece - predviđeno je da oni ne plaćaju naknadu za legalizaciju.