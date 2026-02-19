Slušaj vest

Mart na Kopaoniku nosi prednost koju grad teško nadoknađuje. Sa dugim sunčanim intervalima i više od 80% ski kapaciteta u funkciji, ovo je prava destinacija za kratki beg od užurbane poslovne svakodnevnice. Skijanje na savršeno uređenim stazama, uživanje na sunčanim terasama i večernja atmosfera u planinskom ritmu čine mart posebnim periodom i prilikom za „osveženi start“.

Foto: MK Mountain Resort

Dugi dani na planini imaju svoj poseban ritam, a misao se bistri čim se izađe iz užurbanog kruga sastanaka i rokova. Hotel Grand Kopaonik tada postaje idealna baza za timove kojima je potreban kratak, intenzivan predah sa jasnim ciljem, da se fokus uspostavi, odnosi učvrste i da se u naredni kvartal uđe spremnije.

Foto: MK Mountain Resort

Ponuda Business Fresh Start osmišljena je za kompanije i dostupna po promotivnim cenama uključujući ekskluzivne popuste na ski opremu i kompletan ski servis, korišćenje luksuznih spa & wellness sadržaja na 2000 metara kvadratnih, komforan smeštaj na bazi polupansiona i besplatno korišćene moderne konferencijske sale. Aranžman je namenjen grupama za rezervacije deset ili više soba, u nekoliko termina do kraja zimske sezone.

Foto: MK Mountain Resort

Na snegu se lako prepozna dobar tim, jer bez obzira na nivo skijaškog znanja grupa se kreće zajedno. Jači instinktivno usporavaju, početnici dobiju podršku, a cilj postaje zajednički ritam, ne pojedinačni rezultat.

Foto: MK Mountain Resort

Posle dana na stazi, Ether Spa & Wellness, dobitnik priznanja Serbia’s Best Hotel Spa 2025 u okviru World Spa Awards, pruža vrstu oporavka koja se oseća odmah. Na raspolaganju su zatvoreni i otvoreni bazeni sa nezaboravnim pogledom na ski staze, sauna svet i relax zona. Poseban potpis spa centra su tretmani i masaže inspirisani Kopaonikom, uz aromaterapijsku laboratoriju u kojoj nastaju formule na bazi lokalnih biljaka i pažljivo biranih esencija.

Foto: MK Mountain Resort

Za dodatno opuštanje, tu je Garden Gastro Ski Bar koji donosi dinamičan ambijent, paninske večeri uz muziku i gastronomsku ponudu bez premca. Ova atmosfera prati jedinstvenu energiju noćnog života Kopaonika.

Foto: MK Mountain Resort

Kada se tempo polako uspori, prefinjeni Restoran Bacco postaje pravi izbor za večernje razgovore u luksuznoj, diskretnoj atmosferi. Kuhinja je fokusirana na stejkovima i međunarodnim klasicima, uz završnu pripremu pojedinih jela pred gostima. Poseban značaj ovom restoranu daje vinska karta iz privatnog podruma, sa vrhunskim etiketama i pažljivo vođenim uparivanjem uz somelijera.

Foto: MK Mountain Resort

Business Fresh Start je promišljen odgovor na potrebu savremenih timova da se na kratko izdvoje iz gradske buke, a da pritom ne izgube kontinuitet rada. Mart na Kopaoniku nudi retku ravnotežu između dinamike i mira, u ekskluzivnom ambijentu hotela Grand Kopaonik koji nudi na jednom mestu sve što vam je potrebno, od nagrađivanog spa centra i vrhunske gastronomije, do pogodnosti za skijaše, ali i za timove posvećene poslu.

Foto: MK Mountain Resort

Obezbedite svom timu reset na „krovu Srbije“! Za više informacija, pošaljite upit na congress@mkresort.com