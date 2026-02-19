Slušaj vest

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) tvrdi da je gotovo svuda raširena sumnjiva praksa poput lažnog označavanja i činjenice da se proizvodi na biljnoj bazi predstavljaju kao autentični.

Nema zvanične procene o tome koliko je prevara rašireno u globalnom sektoru ribarstva i akvakulture vrednom 195 milijardi dolara, ali naučne studije ukazuju da bi 20 odsto trgovine moglo biti deo neke vrste prevare, navodi se u objavi FAO-a iz februara, uz upozorenje da bi, kada je reč o objedovanju van kuće, rizik mogao biti i veći od 30 odsto.

- Prevara je posebno raširena u restoranima i ugostiteljskim objektima, gde je vizuelni deo vrlo primamljiv, kao i kod prerađenih proizvoda, gde se vrsta korišćene ribe i morskih plodova može uspešno prikriti - pojasnio je FAO u novom izveštaju u kojem se iznose kolosalni razmeri problema.

Dodaju se boje, proizvode imitacije škampa...

- Ekonomski podsticaji najčešći su pokretač prevara s ribom - piše FAO, ističući da, na primer, prodaja atlantskog lososa kao pacifičkog lososa donosi korist od gotovo 10 dolara po kilogramu - budući da se većina atlantskog lososa uzgaja, dok se pacifička alternativa uglavnom lovi u divljini.

Foto: Shutterstock

Postoji mnogo vrsta prevara, tvrdi FAO, spominjući „patvorine“, što znači dodavanje određenih bojila da riba poput tune izgleda svežije. Druga praksa je krivotvorenje – pravljenje imitacije škampa od sastojaka na bazi skroba, dok se simulacija odnosi na obmane poput pakovanja surimija da izgleda kao meso rakova.

Tu je i direktna zamena vrsta, što znači da se slatkovodne ribe tilapije, koje su jeftinije i blažeg ukusa, u restoranima prodaju kao skuplji i traženiji crveni snaperi (slični našim zubacima).

"Riblje prevare" nadmašuju prevare s mesom, voćem ili povrćem

- Globalni nivo potrošnje ribe, koja obuhvata preko 12.000 vrsta morskih plodova, raznovrsnost tipova prevara i izostanak standardizovanih regulatornih ili pravnih definicija prevara otežavaju mogućnost globalnih procena - navodi se u izveštaju FAO-a.

Dodaje se da nivo prevara u prodaji morskih plodova daleko nadmašuje prevare kojima se pribegava kod mesnih proizvoda, voća ili povrća.