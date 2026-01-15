Slušaj vest

Prevaranti se lažno predstavljaju kao Poštanska štedionica i od korisnika zahtevaju da unesu ili fotografišu podatke sa platne kartice, uključujući broj kartice, rok važenja i trocifreni sigurnosni broj sa poleđine kartice.

Iz ove banke naglašavaju da se banka nikada ne obraća klijentima putem društvenih mreža ili poruka na ovaj način, niti traži poverljive podatke o platnim karticama.

Klijentima Poštanske štedionice upućen je apel da ni u kom slučaju ne ostavljaju lične i finansijske podatke ukoliko dobiju ovakvu poruku, kao i da ne klikću na sumnjive linkove koji vode ka lažnim stranicama.

U slučaju da su građani već ostavili podatke sa platne kartice, iz banke savetuju da se u najkraćem roku jave u najbližu ekspozituru Poštanske štedionice ili da odmah pozovu Kontakt centar banke na broj 011 20 20 292, opcija 2, kako bi se izvršila blokada kartice i sprečila eventualna finansijska šteta.

Poštanska štedionica podseća da se dodatne informacije i saveti u vezi sa prevarnim radnjama mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici banke, u posebnoj sekciji posvećenoj bezbednosti klijenata.