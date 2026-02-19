Slušaj vest

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je da će sutra u Beogradu biti održan sastanak sa predstavnicima brojnih udruženja poljoprivrednika iz Srbije. Takođe, za 25. februar zakazani su razgovori sa Evropska komisija o situaciji na domaćem tržištu mleka, a tom sastanku prisustvovaće i predstavnici mlekara iz Srbije.

-Sutra u 10 časova u Beogradu organizujemo veliki sastanak na koji su pozvana sva udruženja koja žele konstruktivan dijalog o poljoprivredi, bez politizacije - izjavio je Glamočić.

On je naveo da očekuje dolazak predstavnika više desetina poljoprivrednih udruženja.

Kako je objasnio, Evropska komisija je prihvatila inicijativu Republike Srbije za održavanje konsultacija u vezi sa aktuelnim dešavanjima na tržištu mleka i mlečnih proizvoda, pa je tim povodom i dogovoren sastanak 25. februara.

Ministar je izrazio očekivanje da će i poljoprivrednici koji su trenutno u blokadama prepoznati značaj dijaloga, sesti za pregovarački sto i doprineti postizanju dogovora.