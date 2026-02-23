Slušaj vest

O neviđenom čudu i ovci rekorderki koja je ojagnjila sedmoro živih i zdravih jaganjaca na farmi u Bogatiću i dalje bruji cela Srbija. Ovo je dosad nezabeležen broj živorođenih jaganjaca. Vlasnica farme Silvija Maletić je preponosna i kaže kako bi, kada bi mogao da govori ništa manje ponosan zbog brojnog podmlatka bio i mladi ovan Naldo.

On je najveći zavodnik od šest ovnova na farmi i jesenas je pario čak 43 ovce.

"Dosad se 17 ojagnjilo i Naldo već ima 55 potomaka. Uskoro će početi da se jagnje i ostale njegove devojke", kaže Silvija za Mačva press.

Posle sedmorki ovaj dvogodišnji ovnić je zbog izuzetnog genetskog potencijala postao najpopularniji u Srbiji. Njegove potomke za priplod traže farmeri sa svih strana.

"Kupila sam ga kao jagnje u jesen pretprošle godine na farmi u Somboru, a prve potomke je dobio lane sa ovcama koje su se prvi put jagnjile. Nijedna nije ojagnjila manje od četvoro jaganjaca, kao i starije ovce koje su pre njegovog dolaska na farmu davale po dvoje ili troje jaganjaca", ponosna je Silvija na svog ljubimca.

Silvija je odlučila da od sedmorki na svojoj farmi zadrži četiri ženska i jedno muško jagnje, dok je jedno muško već rezervisano iako je staro tek pet dana.

