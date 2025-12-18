Slušaj vest

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je u saradnji sa graničnim organima Mađarske, zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bajmok – Bačalmaš.

Granični prelaz Bajmok – Bačalmaš će u periodu od 19. decembra 2025. godine do 11. januara 2026. godine, u dane vikenda (petak, subota, nedelja) biti otvoren u radno vreme od 07:00 do 24:00, umesto od 07:00 do 19:00 časova.

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

Granični prelaz Bajmok – Bačalmaš se nalazi na severu Srbije, na granici sa Mađarskom.

Sa srpske strane: Bajmok, opština Subotica, u Vojvodini

Sa mađarske strane: selo Bačalmaš, u Mađarskoj

Cilj jeda se u narednom periodu boćižnih i novogodišnjih praznika smanji pritisak putnika i naših ljudi u dijaspori koji za praznike dolaze u domovinu.