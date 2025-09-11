Slušaj vest

Carinske uprave Srbije i Severne Makedonije planiraju nove korake koji bi trebalo da unaprede efikasnost ekonomija obe zemlje i dodatno ojačaju regionalnu saradnju.

Među predloženim merama su uvođenje naprednih IT sistema za carinsku kontrolu i dodatno pojednostavljivanje carinskih procedura, saopštilo je Ministarstvo finansija – Uprava carina Srbije.

Na nedavnom sastanku sa kolegama iz Severne Makedonije razmatrani su i rezultati dosadašnje saradnje, uključujući: zajedničku kontrolu sa jednim zaustavljanjem na granici, međusobno priznavanje ovlašćenih ekonomskih operatera, evidenciju o merenju teretnih vozila i razmenu podataka između dve carinske administracije.

Cilj ovih koraka je da se ubrza protok robe, smanje administrativne prepreke i olakša poslovanje kompanijama u obe zemlje, istovremeno jačajući ekonomske veze i stabilnost regiona.