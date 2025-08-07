Slušaj vest

Nema čoveka koji ode na putovanje ili letovanje u neku drugu državu a da iz nje pri povratku ne ponese neki suvenir, autentično piće ili proizvod tipičan za geografsko područje u kom je boravio.

Opšte je poznato da se srpski turisti iz Grčke vraćaju sa kantama hladno ceđenog maslinovog ulja, feta sirom, različitim vrstama maslina, grčkog ratluka, kutijama grčkih baklava, flašama metakse i uza, teglicama slatkog od kumkvata i kore od pomorandže i sličnih stvari, a da često nisu ni svesni koliku količinu ovih proizvoda je dozvoljeno uneti u zemlju.

Da bismo razjasnili ovu nedoumicu i putnicima pružili potpunu informaciju, potražili smo od Uprave carina detaljne podatke šta se sve sme staviti u kofer pri dolasku iz inostranstva u Srbiju.

ŠTA SE SME UNETI U ZEMLJU

- lični prtljag - odeća, obuća, sportski rekviziti, lekovi za uobičajenu terapiju

  • 50 cigareta
  • 20 cigarilosa (do tri grama po komadu)
  • 10 cigara 
  • 50 grama duvana ili odgovarajuća kombinacija navedenih proizvoda 
  •  1 litar žestokog alkoholnog pića ili 2 litra vina
  • 1 parfem (do 50 ml) i 1 toaletna voda (do 25 ml)
  •  fabrički upakovana hrana s deklaracijom u količini za to putovanje
  • do 1 kg hrane životinjskog porekla (osim iz zemalja iz kojih je zabranjen njen uvoz i tranzit)
  • manja količina bilja
  • do 5 kg svežeg voća i delova bilja
  • do 100 g ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju
  • do 3 kg lukovica i gomolja ukrasnog bilja
  • do 3 sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai) 
  • do 10 balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova

* Podaci Uprave carina Republike Srbije

Rekli su nam da ljudi pri povratku iz inostranstva, naročito sa nekih egzotičnih destinacija, pokušavaju da unesu u zemlju razne zabranjene stvari.

ZABRANJENO UNOŠENJE U ZEMLJU
  •  narkotici
  • psihoaktivne supstance
  • oružje, eksploziv
  • otrovi
  • radioaktivne materije i sl.

- Primera iz prakse koji ilustruju nepoznavanje ili ignorisanje propisa je bezbroj, pa se tako često događa da vrednu robu, kupljenu tokom putovanja, putnik ne prijavi pri povratku u zemlju, iako je prethodno za nju povratio porez na dodatu vrednost u inostranstvu (tzv. tax free). Uvek ističemo da nepoznavanje propisa ne oslobađa, te da je dužnost putnika da se pre putovanja informiše o svojim pravima i obavezama - kažu iz Uprave carina. 

POTREBNA DOZVOLA ZA UVOZ
  • žive životinje
  • zaštićene biljne i životinjske vrste
  • robu dvostruke namene i sl.

* Podaci Uprave carina Republike Srbije

Navode i nekoliko primera šta su putnici sve pokušavali da unesu u zemlju. 

- U prtljagu putnika na povratku sa egzotičnih destinacija carinski službenici su pronalazili kofere pune tompusa, krzno i druge delove zaštićenih divljih vrsta, ali i lokalni napitak sa zaštićenim zmijama i škorpijama, koji se u pojedinim zemljama prodaje kao suvenir. Bilo je i slučajeva da putnik čekirani prtljag ispuni egzotičnim voćem, iako ga ima u ponudi i na domaćem tržištu - naglašavaju u Upravi carina.

