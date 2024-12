Pored graničnog prelaza Horgoš 2 koji počev od 26. avgusta 2024. svim danima radi od 04.00 do 23.00 časa, produženo radno vreme uvedeno je i na prelazima Bajmok i Bački Vinogradi. Granični prelaz Bajmok će do 12. januara 2025. godine u danima vikenda (petkom, subotom i nedeljom), raditi 24 časa, dok je radno vreme prelaza Bački Vinogradi u danima vikenda produženo do 22.00 časa.

Tranzitni putnici koji samo prolaze kroz našu zemlju na putu do svog konačnog odredišta takođe imaju obavezu da prijave kako sume novca veće od 10.000 evra, tako i vrednije predmete koje nose sa sobom, bez obzira na to što ne ostaju u Srbiji. To je moguće uraditi i pre puta, tako što se sa sajta Uprave carina preuzmu i popune dostupni obrasci OBRAZAC PRIJAVE / CASH DECLARATION FORM ili OBRAZAC ZA PRIVREMENI UVOZ/IZVOZ ROBE / FORM FOR TEMPORARY IMPORT, čime se izbegavaju nepotrebne neprijatnosti i bezbrižno nastavlja putovanje.