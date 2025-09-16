Slušaj vest

Evro je u 12.10 časova porastao za 0,37 odsto na 1,18052 dolara, što je njegova najviša vrednost od septembra 2021. godine.

Sentiment investitora u evrozoni i Nemačkoj je bolji nego što se očekivalo, a američki dolar je oslabio pred očekivano sniženje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi.

Tržišta uglavnom prognoziraju da će američka centralna banka ove nedelje smanjiti kamatnu stopu za najmanje 25 baznih poena, pošto je primirana da balansira između slabijeg tržišta rada i inflatornih pritisaka.

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je juče Federalne rezerve da značajno snize kamatne stope na predstojećem sastanku o monetarnoj politici koja se održava 16. i 17. septembra, preneli su mediji.

Kurir Biznis/B92

