Slušaj vest

Zvanični srednji kurs danas je 117,1640 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1546 dinara za jedan evro.

Dinar danas prema evru vredeti isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

Ne propustiteInfoBizNEMA VIŠE VOŽNJE DIZEL AUTOMOBILA EURO 5! Od 1. oktobra stupa na snagu strogo pravilo, ono što su najavili mnoge je zabrinulo
dizel automobili
InfoBizRENOVIRALA PAB, PA U PODU OTKRILA SKRIVENI PODRUM! Kutija stara više od 40 godina čuvala je jednu stvar
Screenshot 2025-09-09 131903.png
InfoBizSJAJNA PRILIKA DA SE PREDSTAVIMO NA PRAVI NAČIN Ministar Mali: Velika čast za nas što je Džeki Čen brend ambasador Ekspa 2027
IMG-20250515-WA0155.jpg
InfoBizSRPKINJA ZAGRIZLA PLJESKAVICU, PA SE ŠOKIRALA: Kada vidite šta je pronašla, pripašće vam muka! Kazne za ove propuste idu i do 3 miliona dinara
Pljeskavica Hamburger mučnina